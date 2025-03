Množství benzenu ve spodní vodě u Hustopečí kleslo, přečerpává se poslední cisterna

Těkavou látku odborníci odčerpávají ze sondážních jam, vyhloubeno jich je už dvacet. Přilehlé jezero chrání norná stěna, řekl dnes novinářům na místě ekologické katastrofy Hladík. Znovu ubezpečil, že žádné riziko v ovzduší nehrozí.

„Mám mírně optimistickou zprávu, k dnešnímu ránu jsou měření o trochu nižší než ve středu. Naměřeno bylo 0,67 miligramů na litr, přičemž limit, který se týká nebezpečnosti vůči rybám, je 3,5 miligramu,“ nastínil ministr.

„Jsme tak stále řádově níže, než je kritická mez. Z tohoto pohledu se zatím zdá, že ta opatření, která tady byla provedena, tedy odčerpávání benzenu, který se mísí s podzemní vodou, jsou funkční,“ dodal.

Po dokončení odčerpání cisteren je podle něj nutné ještě jejich odvětrání, teprve poté budou moci odborníci přistoupit k likvidaci vraků vagonů. Zbytky cisteren budou na místě „rozstříhány“ těžkou technikou, pak dojde k odtěžování kolejového svršku a kontaminované zeminy.

Rozsah havárie označil Hladík za bezprecedentní. „Podle zkušeností hasičů taková havárie není za posledních 30 let v Evropě nikde zdokumentována. I technologické postupy, které tady dělá integrovaný záchranný hasičský sbor, odborné firmy a Správa železnic, jsou do jisté místy unikátní. Poznatky odsud budou sloužit i při sdílení zkušeností s kolegy z celé Evropy,“ podotkl.

Jeho slova potvrdil i velitel jednotky drážních hasičů z Přerova Ondřej Kovácz, který na místě zasahoval od počátku. Rozsah škod pro železniční infrastrukturu se podle něj ukáže až po odstranění vagonů.

„Předpokládám, že celé území bude muset být obnoveno - i sloupy a jejich nosníky byly vlivem tepelného záření tak zatíženy, že ztrácí schopnost nosnosti,“ doplnil.

Ředitel krajského hasičského sboru Karel Kolářík sdělil, že ze 17 cisteren naplněných 1 020 tunami toxického benzenu, se hasičům podařilo zachytit 360 tun látky.

„Dvě cisterny se podařilo uchránit a požár je tak nezasáhl. Další tři byly sice zasaženy, ale látka z nich neunikla a přečerpali jsme je do náhradních cisteren,“ shrnul s tím, že v tuto chvíli hasiči přečerpávají poslední cisternu.

„Z našeho pohledu jde o cisternu číslo 13. Jakmile dojde k dočerpání, začneme další fázi, což bude odstranění zbytků benzenu z cisteren. V následující fázi by nám totiž dělaly velký problém, páry benzenu tvoří výbušnou koncentraci uvnitř vagonů. Pro následnou manipulaci s vozy potřebujeme mít bezpečné prostředí,“ popsal Kolářík.

Obnovení provozu vlaků zůstává nejasné

Ke snížení koncentrace uvnitř vagonů a v bezprostředním okolí, ale i k hrubé očistě dvanácti cisteren, dnes hasičům poslouží lokomotiva s parním generátorem. „Budeme zkoušet od prvních vozů propařování cisteren. Je to postup, který máme konzultován s odborníky,“ sdělil krajský ředitel hasičů.

Jak dlouho práce potrvají a kdy tedy bude možné s poškozenými cisternami manipulovat, nedokázal odhadnout. V případě, že se zvolený postup ukáže jako neúčinný nebo bude-li potřeba další technika, budou podle něj povolány další síly a prostředky.

Obnovení provozu vlaků na trati mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí se bude odvíjet od hloubky kontaminace kolejového svršku a spodku. Nehoda vlaku a následující mohutný požár poškodil trať zhruba v půlkilometrovém úseku. Odtěžení zeminy lze však provést až po odklizení zdeformovaných cisteren.

„Rozhodující bude, do jaké hloubky budeme muset odtěžovat těleso dráhy. Sondy jdou až do čtyř metrů, ale pokud bychom do takové hloubky měli odstraňovat těleso dráhy, tak už se nebavíme o týdnech, ale o nižších řádech měsíců,“ přiblížil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Následující výstavba i za cenu provizorního provozu, to už tak složité není. Byl jsem nejprve optimista, že to bude v řádech nižších týdnů, ale vzhledem k tomu, že ta kontaminace tam nyní je, tak uvidíme. Bude rozhodující, do jaké hloubky se látka dostala, a za druhé, jak rychle se bude odpařovat, k čemuž nám zatím přeje počasí,“ dodal.

Odborníci se zaměří i na zemědělskou půdu

Míru kontaminace zemědělské půdy má ukázat analýza půdních vzorků. Odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je odeberou v oblasti podle přetrvávajícího větru v době požáru, má k tomu dojít v pátek.

„ÚKZÚZ provede v nejbližší době po dohodě s Českou inspekcí životního prostředí základní screening stavu zemědělské půdy spočívající v odběru a analýze vzorků půd z okolních pozemků, a to zejména vzhledem k obsahům polycyklických aromatických uhlovodíků,“ nastínila mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.

„Co se týká otázky případné kontaminace, tak následné postupy se odvíjejí zejména od zhodnocení míry kontaminace z hlediska jejího rozsahu a závažnosti. Z pohledu dalších navrhovaných postupů je proto nezbytné mít tyto údaje k dispozici,“ dodala.

Odběry vzorků provedou odborníci na vybraných pozemcích se zemědělskou půdou a jejich lokalizace bude stanovena na základě schématu kruhové mřížky, které se používá v případech se známým bodovým zdrojem kontaminace.

„Hlavní oblast vzorkování bude ležet ve směru převládajícího větru v době hoření, to znamená směrem na severovýchod k obcím Poruba a Palačov. Očekáváme, že na základě získaných výsledků bude možné určit míru kontaminace půdy, vliv požáru a případně rozhodnout o rozšíření zájmového území a jeho dovzorkování,“ doplnila Hrabčáková.