Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Benzol je to, co odpadá z koksáren a musí se to zpracovávat dál, jde o směs aromatických uhlovodíků. V benzolu je z velké části zastoupen benzen, což je karcinogenní látka první třídy. Způsobuje potenciálně rakovinu, poškozuje kostní dřeň. Je to chemikálie, se kterou se může pracovat jen ve speciálním režimu,“ nastínil Hradil.

Pokud by všech pět hořících vagonů obsahovalo benzol, odhadem jde podle Hradila o 200 tun. Dopad na životní prostředí to může mít podle odborníka obrovský.

„Je to problém pro spodní vodu, pro ovzduší, pro okolní obce. Dopad na životní prostředí bude záležet na tom, kolik se podaří odbagrovat, odtěžit a spálit. Je to dost velká havárie. Poškozuje to spodní vodu, pokud by se to tam dostalo, a pokud by to nateklo do řek, je to toxické i pro ryby,“ doplnil Hradil.

Obrovské obavy mají rybáři, v oblasti je přitom jen před pár lety zasáhla jiná ekologická havárie, kdy v září 2020 otrávily ryby v řece Bečvě uniklé kyanidy.

„Stalo se to na trati u cyklostezky, 50 metrů od toho jsou naše jezera,“ nastínil předseda hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

Strach mají také zemědělci. „Pozemky, které tam v okolí tratě leží, jsou ornou půdou, část obhospodařuji a část vlastním. Kromě těch opatření mne bude zajímat, co se v podstatě stalo, zda to na ty pozemky vyteklo, zda se budou dekontaminovat. Ptal jsem se už hasičů, říkali, že se to bude řešit poté,“ nastínil zemědělec Zdenek Vahala, který je současně také místostarostou Hustopečí nad Bečvou.

Také hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk označil požár lokomotivy a pěti vagonů zasažených uniklým toxickým benzolem za mimořádnou událost. Na místo podle něj míří pracovníci odborů životního prostředí z Hranic i z krajského úřadu. Později uvedl, že podle výsledků monitoringu pojízdné laboratoře zatím nebylo zjištěno překročení povolených limitů škodlivin v ovzduší.