Incident se stal v sobotu před třiadvacátou hodinou. „Jednadvacetiletý muž posilněn alkoholem nejprve slovně pokřikoval po lidech kolem sebe, na což mu jeden z nich řekl, aby odešel domů se vyspat. Mladík s vulgární poznámkou odešel, ale zhruba za dvě hodiny se vrátil i s bojovnou náladou,“ popsal mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
Sedmadvacetiletý muž, který předtím mladíka vykázal, se ho opět pokusil přimět k odchodu.
„Mladší muž jej však nečekaně napadl kuchyňským nožem a způsobil mu hluboké řezné rány v obličeji. Zraněnému muži přispěchal na pomoc druhý z hostů, který od útočníka schytal ránu tyčí do hlavy, po níž upadl na zem,“ uvedl Hejtman.
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Pořezaný muž ještě agresora chvíli pronásledoval, ale mladík se po něm ještě ohnal nožem a pak utekl.
Ještě před půlnocí ho však vypátrali a zadrželi přivolaní policisté.
Krajskému státnímu zástupci následně podali podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby.
Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozí pět až dvanáct let vězení.
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