Hygienici: Epidemická sezona v Olomouckém kraji byla letos méně intenzivní

Letošní sezona respiračních onemocnění v Olomouckém kraji byla mírnější než předchozí epidemická vlna. Zatímco v sezoně 2024/2025 překročila nemocnost 2350 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, letos dosáhla maxima 1721 případů na 100.000 lidí. Vrchol hygienici zaznamenali letos v únoru, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Hygienici evidovali v letošní sezoně 25 těžkých případů chřipky, z toho šest lidí zemřelo.
První výraznější nárůst nemocnosti v uplynulé sezoně byl v polovině loňského prosince, kdy hygienici zaznamenali 1534 případů akutních respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost evidovali na začátku letošního února.
Stejně jako v minulých letech nejvyšší nemocnost hygienici zaznamenali u dětí do pěti let věku, naopak nejnižší výskyt onemocnění byl dlouhodobě zaznamenáván u osob starších 65 let. "Z pohledu jednotlivých okresů patřily mezi nejvíce zasažené Prostějovsko a Olomoucko," doplnila Koutná.
V sezoně prošlo odbornými laboratořemi 160 vzorků od pacientů s podezřením na virové onemocnění. Potvrdily mnoho respiračních virů, nejčastěji byly zachyceny viry chřipky typu A, ale i rhinoviry či respirační syncytiální virus (RSV). "Od začátku sezony bylo v Olomouckém kraji evidováno celkem 25 závažných případů chřipky, z toho u 22 pacientů byla laboratorně potvrzena chřipka typu A. Šest případů onemocnění skončilo úmrtím pacientů," dodala Koutná.
Ačkoliv chřipková sezona končí, hygienici nadále apelují na prevenci, která je podle nich důležitá v každém ročním období. Základem ochrany je dodržování jednoduchých hygienických pravidel, například pravidelné mytí rukou nebo používání dezinfekce. "Důležitou roli hraje také očkování proti chřipce a onemocnění covid-19, které stále představuje jednu z nejúčinnějších forem ochrany," zdůraznila ředitelka protiepidemického odboru KHS v Olomouci Andrea Škurková.