Hygienici potvrdili v jesenických lázních norovir, objevil se u dalšího vzorku

Hygienici potvrdili v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku přítomnost norovirů, vyskytl se u dalšího vyšetřeného vzorku. Za posledních pět dní přibyly už jen čtyři případy, dohromady tak hygienici evidují 115 nemocných. Pokles počtu přičítají protiepidemickým opatřením. Původce snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice (KHS) Markéta Koutná.
"V rámci probíhajícího epidemiologického šetření byla laboratorním vyšetřením klinických vzorků k dnešnímu dni potvrzena přítomnost norovirů u dvou osob. Na výsledky laboratorních vyšetření zbývajících odebraných klinických vzorků krajská hygienická stanice nadále čeká," uvedla Koutná.
Zvýšený počet případů v jesenických lázních začali zaznamenávat hygienici od pátku 7. srpna, nejvíce lidí onemocnělo nadcházející víkend, do čtvrtka 13. srpna registrovali hygienici dohromady 111 případů. Za posledních pět dní už přibyly jen čtyři. "V porovnání s předchozím obdobím tak krajská hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů," doplnila Koutná.
Dosavadní vývoj epidemiologické situace může podle hygieniků svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření, což potvrzují i lázně. "Po zahájeném šetření KHS nám byla uložena povinnost provádění speciálních dezinfekcí povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách, informování osob o nutnosti zvýšené četnosti hygieny rukou a monitorování nových případů nákazy," uvedlo vedení lázní na svých stránkách. "I díky těmto opatřením se podařilo situaci stabilizovat víceméně do normy, již v minulém týdnu byl zaznamenán počet nových případů onemocnění velice nízký, v řádu jednotek případů a v těchto dnech se již blíží nule, to znamená běžnému rozšíření v populaci," uvedly lázně.
Podle hygieniků se nemoc lidově zvaná střevní chřipka projevuje křečemi, průjmy a zvracením. "Šetření KHS není zatím ukončeno, ale s největší pravděpodobností se dle klinických příznaků jednalo o virovou nákazu, to znamená střevní chřipku, která se v letních měsících vyskytuje v celé střední Evropě. Provoz v lázních je ve standardním režimu, veškeré poskytování jak léčebných, tak stravovacích služeb i dalších služeb probíhá bez omezení," dodali zástupci lázní.
Původce tohoto onemocnění se zatím hygienici nedopátrali - již dříve uvedli, že jím může být například někdo z personálu, ale i jídlo, které klienti a návštěvníci lázní jedli. "Ještě ho nevíme, otázka je, zda v případě těchto virů se jej podaří zjistit," dodala mluvčí hygieniků.