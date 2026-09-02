Hygienici provedli na táborech v Olomouckém kraji 70 kontrol, našli 4 nedostatky

Pouze čtyři nedostatky našli hygienici na letních dětských táborech v Olomouckém kraji během letošních prázdnin. Provedli sedm desítek kontrol, zaměřovali se nejen na dodržování hygieny, ale i na stravu či pestrost jídelníčků. Letošní táborovou sezonu tak odborníci hodnotí jako příznivou, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Dětí na těchto rekreačních pobytech v posledních letech ubývá, na táborech prázdniny letos trávilo 8800 malých rekreantů.
Hygienici se při kontrolách zaměřovali zejména na podmínky ubytování dětí, zásobování pitnou vodou, přípravu a podávání stravy, hygienické zázemí a zdravotní zabezpečení jednotlivých akcí. "Letošní táborovou sezonu hodnotíme z pohledu ochrany zdraví dětí pozitivně. Nezaznamenali jsme žádné závažné situace a také zdravotní obtíže dětí odpovídaly běžnému průběhu letních pobytů. Zdravotníci nejčastěji řešili drobná poranění nebo přisátá klíšťata," uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a podpory zdraví Dana Vránová.
Pochybení našli hygienici u čtyř kontrolovaných akcí, týkala se stravování dětí a zdravotnické dokumentace. "Za zjištěná porušení byly na místě uloženy pokuty v celkové výši 4000 korun. Nízký počet zjištěných nedostatků potvrzuje celkově příznivý průběh letošní táborové sezony v Olomouckém kraji," doplnila Koutná.
Letos o prázdninách hygienici zaevidovali 99 zotavovacích akcí ve 138 turnusech, kterých se účastnilo 8507 dětí. Dalších 289 dětí se zúčastnilo 12 jiných podobných akcí s menším počtem účastníků nebo kratší dobou trvání, ty se odehrály ve 12 turnusech. "Ve srovnání s předchozími lety krajská hygienická stanice zaznamenává postupný pokles počtu ohlášených zotavovacích akcí, jejich turnusů i počtu dětí," uvedla mluvčí hygieniků. Například v roce 2022 bylo v Olomouckém kraji ohlášeno 111 zotavovacích akcí ve 159 turnusech pro 9924 dětí - za poslední čtyři roky se tak počet účastníků těchto akcí snížil o více než 1400 dětí, dodala Koutná.
V Olomouckém kraji se tábory pořádají nejčastěji na Šumpersku a Jesenicku. Podle organizátorů byla letos poptávka po táborech stále velká, mnoho osvědčených pobytových akcí bylo obsazeno záhy po zveřejnění. Ceny táborů zůstávají obdobné jako loni nebo zdražily o stovky korun. Za týdenní pobyt rodiče zaplatí kolem 5000 korun. Pořádající organizace využívají nejčastěji vlastní budovy a základny, zjistila ČTK.