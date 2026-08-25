Hygienici: Situace v jesenických lázních se zklidňuje, původce noroviru nenašli

Situace v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníkách, kde od začátku srpna hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků takzvanou střevní chřipkou, se zklidňuje. Případy jsou již ojedinělé, řekla na dotaz ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. U dvou lidí odborníci prokázali přítomnost norovirů, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění, původní zdroj nákazy se jim však dosud vypátrat nepodařilo. Vzorky hotových pokrmů byly v pořádku, uvedli hygienici.
"K 21. srpnu evidovala krajská hygienická stanice celkem 142 případů gastrointestinálních obtíží, zejména průjmu a zvracení. V rámci pravidelného monitoringu byly k pondělí nahlášeny pouze dva nové případy s mírnými klinickými obtížemi, které se projevily během uplynulého víkendu," uvedla mluvčí hygieniků.
Laboratorním vyšetřením klinických vzorků potvrdili hygienici přítomnost norovirů dosud u dvou lidí. Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby, uvedli hygienici. "Vyšetření tří vzorků hotových pokrmů neprokázalo přítomnost původců alimentárních onemocnění," podotkla mluvčí.
Podle odborníků u norovirů není vždy možné určit jeden konkrétní zdroj nákazy. Svou roli hraje také to, že noroviry jsou vysoce nakažlivé. "Jakmile se noroviry dostanou do většího kolektivu, mohou se velmi snadno šířit z člověka na člověka i prostřednictvím kontaminovaných povrchů a předmětů. Jednotlivé případy pak mohou být výsledkem postupného přenosu mezi osobami a nemusí již souviset s původním zdrojem nákazy. V takové situaci proto nemusí být možné zpětně určit jeden konkrétní zdroj. Zásadní je především přerušit další šíření infekce důsledným dodržováním protiepidemických opatření," doplnila ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka Pešáková.
Zvýšený počet případů v jesenických lázních začali zaznamenávat hygienici od pátku 7. srpna, nejvíce lidí onemocnělo nadcházející víkend, do čtvrtka 13. srpna registrovali hygienici dohromady 111 případů. V dalších dnech již případy přibývaly u jednotlivců. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může podle hygieniků svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření - lázně musejí dělat mimo jiné speciální dezinfekci povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách.
Podobné problémy postihly od poloviny července také lázeňské hosty v Luhačovicích, podle hygieniků šlo zhruba o 140 případů. Laboratorní vyšetření u části pacientů potvrdila noroviry, uvedl server iDNES.cz.