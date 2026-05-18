Hygienici spustili testování vody,na Plumlově a Poděbradech je vhodná ke koupání

Hygienici v Olomouckém kraji spustili testování vody, podle prvních letošních rozborů je voda ve štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumlovské přehradě vhodná ke koupání, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Obě tradiční místa budou hygienici monitorovat po celé léto, častěji se přitom zaměří na přehradu v Plumlově.
"Na základě výsledků laboratorních rozborů byla kvalita vody na všech sledovaných lokalitách hodnocena jako voda vhodná ke koupání. Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, která zároveň vyhovuje i z hlediska smyslově postižitelných vlastností, jako jsou barva, průhlednost nebo zápach," uvedla mluvčí hygieniků.
Cílem pravidelného monitoringu ze strany hygieniků je zajistit aktuální informace o jakosti vody kvůli ochraně zdraví návštěvníků těchto lokalit. Na štěrkopískových jezerech u Olomouce odebírají hygienici vzorky na dvou místech - U přístaviště a Plané Loučky. Vzorky budou odebírat do konce srpna pětkrát v přibližně čtyřtýdenních intervalech. Voda na Poděbradech zůstává po celou dobu sezony čistá.
Častěji se hygienici zaměří na vodní nádrž Plumlov, vzorky vody budou odebírat na pláži U Vrbiček. "Vzorky vody budou odebírány ve stejném období, tedy do 31. srpna celkem devětkrát, jednou za 14 dní. Zvýšená četnost odběrů je stanovena s ohledem na opakovaný výskyt sinic v této lokalitě," doplnila Koutná. Další odběr na Plumlově je tak v plánu 25. května, na Poděbradech to bude v pondělí 8. června, dodala mluvčí.
V loňské sezoně se na Plumlově začala horšit voda již před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně; i přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích do ní stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.