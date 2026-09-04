Hygienici ukončili opatření v jesenických lázních po střevní chřipce

Hygienici v těchto dnech ukončili protiepidemická opatření v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníkách, která zde byla nařízena kvůli hromadným onemocněním návštěvníků a klientů střevní chřipkou. Neevidují už žádné nové případy, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Situace v lázních je již stabilizovaná, uvedla.
"Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci od 24. srpna neeviduje žádný nový případ gastrointestinálních obtíží v souvislosti s výskytem onemocnění v Priessnitzových léčebných lázních. Celkový počet evidovaných případů tak zůstává na 144. S ohledem na vývoj epidemické situace a absenci nových případů lze situaci považovat za stabilizovanou," uvedla mluvčí.
Podle hygieniků bylo bakteriologicky a virologicky vyšetřeno 56 lidí. "Norovirus byl laboratorně potvrzen u dvou osob," doplnila Koutná s tím, že odborníci nadále doporučují důsledně dodržovat nastavené hygienické a sanitární postupy, zejména ve stravovacím provozu. Jejich cílem je předejít opakování obdobné situace.
Zvýšený počet případů gastrointestinálních obtíží, zejména průjmu a zvracení, začali hygienici v jesenických lázních registrovat od pátku 7. srpna. Do čtvrtka 13. srpna zaznamenali 111 případů. V dalších dnech přibývaly už jen jednotlivé případy, podle hygieniků se na tom podepsala zavedená protiepidemická opatření. Ta se týkala například speciální dezinfekce povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách.
Podobné problémy postihly od poloviny července také lázeňské hosty v Luhačovicích.