Hygienici: Výskyt kalamitních komárů v Olomouckém kraji je letos mimořádně nízký

Výskyt kalamitních komárů je letos v Olomouckém kraji mimořádně nízký a patří k nejnižším za dobu sledování. Vyplývá to z pravidelného monitoringu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS). Podle hygieniků se na příznivé situaci podílelo především velmi suché jaro, které zastavilo vývoj larev, ale také dlouhodobě zaváděná opatření proti komárům v Litovelském Pomoraví, sdělila dnes ČTK mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
Při posledním měření na konci května zaznamenali pracovníci KHS ve většině obcí Litovelského Pomoraví i v okolí tradičních líhnišť nulovou aktivitu komárů. Na řadě míst nebyl výskyt komárů zaznamenán vůbec. Většina sledovaných líhnišť byla podle hygieniků zcela vyschlá nebo obsahovala pouze zbytky staré vody bez larev.
"Letošní situace je z pohledu výskytu kalamitních komárů mimořádně příznivá. Hlavní příčinou je především velmi suchý duben, během kterého většina líhnišť vyschla dříve, než se mohly larvy komárů vyvinout v dospělce. Významnou roli sehrává také dlouhodobější trend posledních let, kdy se uplatňují zavedená opatření proti larvám komárů a v důsledku nižších srážek a slabší sněhové pokrývky se na jaře nerozlévá řeka Morava v takovém rozsahu jako dříve," uvedl odborný pracovník KHS Libor Mazánek.
Výsledky monitoringu podle hygieniků potvrzují, že několik let trvající opatření se podepisují na výrazném poklesu aktivity komárů v obydlených částech obcí. Letos se navíc výrazný úbytek projevil také v lesích v okolí tradičních líhnišť, a to nejen v Litovelském Pomoraví, ale i v Černovírském lese u Olomouce. "Ve většině sledovaných obcí byly naměřeny nulové hodnoty a pouze ojediněle byly zaznamenány jednotlivé útoky komárů, a to i v lužních lesích mimo zástavbu," doplnila mluvčí hygieniků.
KHS už v březnu upozorňovala, že letošní první generace kalamitních komárů bude výrazně slabší než obvykle. V řadě sledovaných lokalit tehdy chyběla voda nebo jí bylo jen minimální množství. Hygienici proto obcím nedoporučovali aplikovat biologické přípravky proti larvám do vzdálenějších nebo chráněných líhnišť v CHKO Litovelské Pomoraví. "Pokud v následujících týdnech nedojde k vydatným přívalovým srážkám a novému zaplavení líhnišť, nepředpokládá KHS výraznější nárůst početnosti kalamitních komárů," dodala Koutná.
Litovelské Pomoraví patří kvůli blízkosti řeky Moravy a rozsáhlým mokřadům k oblastem s vysokým výskytem komárů. Obce před jejich kalamitami již několik let chrání řada opatření, na kterých se podílejí i vědci z Univerzity Palackého. Monitorovací systém vybudovaný v oblasti v minulých letech zahrnuje síť čidel, detailní mapování území a informační systém sledující vývoj vodních ploch a líhnišť komárů. Do konce roku chtějí vědci systém ještě vylepšit; do monitoringu nasadí nové senzory, drony, digitální modelování krajiny i speciální zařízení pro cílenou aplikaci biologických přípravků.