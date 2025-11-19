Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Autor: lem, hvl
  11:12aktualizováno  11:12
Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je vzdušnou čarou asi tisíc kilometrů. Přesto se v uplynulých týdnech a měsících objevili na více místech Moravy, ale také v Čechách. Dva z nich ale někdo zastřelil.
Ibis je tmavě hnědý se zeleným leskem na křídlech. Má dlouhý zahnutý zobák,...

Ibis je tmavě hnědý se zeleným leskem na křídlech. Má dlouhý zahnutý zobák, pomocí kterého loví drobné vodní živočichy. | foto: Robert Adamec

Na střední Moravě se ibis hnědý před rokem 2025 naposledy objevil v květnu 2023...
Ibis hnědý byl na podzim roku 2025 spatřen na několika místech Moravy i Čech.
Ornitologové pořídili z blízka snímek ibise hnědého, který se na Moravě objevil...
Ibis hnědý se do Česka velmi vzácně zatoulá a nejčastěji se objevuje v...
6 fotografií

Ibis hnědý je tmavě hnědý pták se zeleným leskem na křídlech. Disponuje dlouhým, zahnutým zobákem, pomocí kterého loví drobné vodní živočichy. Ze všech ibisovitých ptáků má největší záběr rozšíření, který zahrnuje území na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Na střední Moravě se naposledy objevil v květnu 2023 na Záhlinických rybnících.

„Před tím se tu objevil před pěti lety, takže se dá říci, že se tu ptáci objevují častěji. Ale také se může stát, že se tu dalších pět let neobjeví,“ upozornil ornitolog Jiří Šafránek.

Vůbec první letošní pozorování ibisů ornitologové hlásili z přelomu srpna a září, kdy byli ptáci zaznamenáni v Hrušovanech na Znojemsku. Poté se objevili u Chlumského rybníku v okrese Jindřichův Hradec, na Hodonínsku u Písečných rybníků či v západních Čechách u Nechranické přehrady.

Ornitologové pořídili z blízka snímek ibise hnědého, který se na Moravě objevil na podzim 2025.

Na konci října se Ibis vyskytl i v obci obci Záhlinice na Kroměřížsku. Tedy na místě, kde byl spatřen v roce 2023. Tentokrát se opeřenec procházel mezi zavlažovací nádrží a fotbalovým hřištěm. „Fotografové ho měli jako na dlani. Vznikla série krásných fotek, nechal se fotit na pár metrů, to bylo úžasné,“ pochvaloval si Šafránek.

Jednatřicátého října se pak objevil o pár kilometrů severněji na Hradeckém rybníku u Tovačova na Prostějovsku, kde se zdržel až do 4. listopadu, kdy se tam objevil druhý ibis a poté oba zmizeli.

Jak dokazují předešlá pozorování, ptáci byli celkem čtyři. Patnáctého října byl jeden ibis hnědý zpozorován u Studénky v Poodří v okresu Nový Jičín a následující den se pak všichni čtyři ptáci objevili na hranicích s Olomouckým krajem na rybníku Velká Choryně v okrese Vsetín.

Na tomto rybníce však dva ibise potkal smutný osud. „Bohužel jsme tam nalezli dva mrtvé ptáky, kteří byli předáni ke zjištění, co bylo příčinou náhlého úmrtí. Rozbory jsou již hotové a ukázalo se, že v sobě měli broky,“ uvedl Šafránek s tím, že tento podnět ornitologové předali policii.

Na střední Moravě se objevily tři ptačí rarity, ornitologové jásají

Poté, kdy si někdo z ptáků pravděpodobně udělal živý terč, se jeden ibis vyplašil a zmizel, druhý byl zachycen, jak na rybníce hledá potravu. Tento poslední kus v Choryni vydržel až do 20. října, následně se přesunul do Tovačova, kde se k němu přidal i zmizelý ibis a poté oba odletěli.

Mohli si splést sever s jihem

„Jsou to teplomilní ptáci a s tím, jak se ochlazuje, jim instinkt velí stáhnout se někam do jižní Evropy. Občas se stane, že si nějaký teplomilný pták splete cestu a vydá se místo na jih na sever, ale věříme tomu, že budou v pořádku a že budou pokračovat na jih,“ vysvětlil Šafránek důvody, proč se ibisi mohli zatoulat do Česka.

Ibis hnědý se do Česka velmi vzácně zatoulá a nejčastěji se objevuje v mokřadech a u vypuštěných rybníků. Na Moravě se objevil i v listopadu 2025.

Ibisi jsou zdatní cestovatelé a mohou se vyskytnout během několika měsíců v celé řadě lokalit, které jsou od sebe vzdáleny i stovky kilometrů. „Tedy pokud nešlo o dvě skupiny čtyř ptáků,“ podotkl ornitolog.

Kde jsou ptáci nyní, ornitologové netuší. „Vzhledem k tomu, že už přituhlo a začalo mrznout, pevně doufáme, že se vydali na jih Evropy do tepla,“ dodal Šafránek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu.

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil ve středu novinářům náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Lepší průjezdnosti městem by podle něho měl pomoci soubor...

19. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  13:05

Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Ne každý kraj získal dotaci na nákup nových bateriových a elektrických vlakových souprav. Zlínský kraj uspěl, navíc v přepočtu na obyvatele dostane od Státního fondu životního prostředí vůbec...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

Ilustrační snímek

Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Připravovaná výstava v Holešově nabídne atmosféru Vánoc minulého století

ilustrační snímek

Připravovaná výstava v Holešově na Kroměřížsku nabídne atmosféru tradičních českých Vánoc minulého století. Návštěvníky provede třemi stylizovanými místnostmi,...

19. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

NSS zamítl stížnost bývalého politického pracovníka v armádě, výsluhy nedostal

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, jenž před rokem 1989 působil v československé armádě jako zástupce velitele útvaru pro...

19. listopadu 2025  11:27

Výstava v olomoucké Telegraph Gallery zkoumá ženskou roli v době normalizace

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery otevře ve čtvrtek výstavu s názvem Za Pultem, která propojuje tvorbu české malířky Adély Janské, polské umělkyně Pauliny Olowské a...

19. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž

MÄ›stskĂ© divadlo ZlĂ­n uvede v ÄŤeskĂ© premiĂ©Ĺ™e inscenaci StarĂ˝ bĂ­lĂ˝ muĹľ

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž. Současná německá komedie je dílem Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba. Zlínské divadlo...

19. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

Hlavní lyžařské areály v Krkonoších a Orlických horách začaly zasněžovat

HlavnĂ­ lyĹľaĹ™skĂ© areĂˇly v KrkonoĹˇĂ­ch a OrlickĂ˝ch horĂˇch zaÄŤaly zasnÄ›Ĺľovat

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji využily chladnějšího počasí a tento týden spustily výrobu technického sněhu. Na Černé hoře v Krkonoších by se...

19. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Olomoucký kraj podpoří dotacemi lékaře v regionech, kde je málo ordinací

ilustrační snímek

Olomoucký kraj od příštího roku podpoří penězi lékaře, kteří se rozhodnou provozovat ordinace ve vybraných regionech s horší dostupností lékařské péče. Na...

19. listopadu 2025  11:06

Světový den CHOPN: dušnost jako varovný signál

19. listopadu 2025  12:36

U Vyššího Brodu vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska

ilustrační snímek

U Vyššího Brodu na Českokrumlovsku vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska. Stezka propojí bývalou osadu Konrátov s rakouským Stiftungem. Náklady na...

19. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.