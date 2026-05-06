Informační tabule pomůže řidičům vyhnout se kolonám v Prostějově

Prostějovská radnice nechá instalovat na hlavní příjezdové silnici informační tabuli, která řidiče včas upozorní na dopravní situaci ve městě. Radnice se na jejím umístění dohodla s obcí Držovice. ČTK to sdělil primátorův náměstek Jiří Rozehnal (ANO).
"V rámci projektu bude na území obce Držovice umístěna dopravní informační tabule, která bude sloužit k lepší informovanosti řidičů přijíždějících do města. Zařízení instalujeme před okružní křižovatkou v ulici Konečná, konkrétně před odbočením na ulici Olomouckou," uvedl Rozehnal.
Řidiče přijíždějící do Prostějova tabule upozorní například na uzavření železničního přejezdu či případné kolony. Motoristé tak budou moci zvolit náhradní trasu, využít například severní obchvat města a pokračovat ulicí Kosteleckou do centra.
"Informační zařízení bude zároveň umožňovat zobrazování dalších aktuálních dopravních sdělení, jako jsou upozornění na uzavírky, dopravní omezení nebo nehody. Projekt je součástí širší snahy města o modernizaci dopravní infrastruktury a zvýšení plynulosti i bezpečnosti silničního provozu," podotkl primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).