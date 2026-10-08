Inspekce: Za vykolejením historického pantografu v Přerově byla nepozornost

Příčinou loňského vykolejení vagonu historické elektrické soupravy v Přerově bylo projetí návěstidla zakazujícího jízdu, vyplývá ze závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI). Podle vyšetřovatelů šlo u o nevědomou chybu strojvedoucího zapřičiněnou nepozorností. Při události nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhla téměř 4,72 milionu korun, uvedla inspekce ve zprávě. Podle inspektorů podobné případy nejsou ojedinělé. Od roku 2020 do loňské nehody v Přerově eviduje 291 případů.
Nehoda se stala loni 26. října. Historická elektrická jednotka řady 460, známá jako tornádo či pantograf, měla původně jet z Olomouce do Valašského Meziříčí mimo Přerov. České dráhy ale trasu změnily a k soupravě navíc připojily šest historických vozů. V Přerově proto bylo nutné provést posun a dostat pantograf znovu do čela vlaku, uvedla inspekce.
Při druhém posunovém pohybu strojvedoucí nereagoval na návěst zakazující posun, protože seřaďovací návěstidlo nezaregistroval, uvedla inspekce. Ve vlaku jedoucím rychlostí 42 kilometrů za hodinu následně vykolejil prostřední vůz soupravy. Podle inspekce byla modrá návěst viditelná nejméně na 100 metrů, takže bylo možné před ní bezpečně zastavit.
Inspekce uvedla, že strojvedoucí byl odborně i zdravotně způsobilý a Přerov znal. Za bezprostřední příčinu nehody označila jeho nevědomou chybu. "Jeho chování bylo ovlivněno nevědomými chybami, spočívajícími zejména v nesprávném přijetí ústního pokynu daného řídícím dispečerem Přerov strojvedoucímu, který obsahoval údaje, kam měl být posun proveden, což však samo o sobě nemělo vliv na vznik mimořádné události, a v nezaregistrování seřaďovacího návěstidla," dodali inspektoři.
Drážní inspekce zároveň upozornila, že podobné případy nejsou ojedinělé. Od roku 2020 do přerovské nehody evidovala 291 případů, kdy posunové vozidlo projelo za návěstidlo zakazující jízdu. Celková škoda při těchto událostech dosáhla zhruba 58,5 milionu korun. Dva lidé se při těchto nehodách zranili, v pěti případech se drážní vozidlo s jiným drážním vozidlem srazilo a ve 44 případech drážní vozidla vykolejila, uvedla inspekce.