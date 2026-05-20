Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

Autor: stk
  14:02aktualizováno  14:02
Sledovat Metro na Googlu
Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály poskytované na dálku zajistí lásku, hojnost a paradoxně také zhodnocení financí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Žena narazila na inzerát nabízející zmíněné služby v lednu na jedné ze sociálních sítí.

„Slovo dalo slovo a poškozená si s neznámou osobou sjednala ústní smlouvu na poskytnutí těchto služeb. Konkrétně se jednalo o rituály obdaření láskou, zajištění hojnosti a zhodnocení financí, za které v průběhu ledna zaplatila v různých částkách necelých 35 200 korun,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„V únoru pak rituály pokračovaly a žena za ně zaplatila další sumy, tentokrát již mnohem vyšší. Celkově šlo o 373 tisíc korun. V březnu se situace opakovala a za prapodivné praktiky odeslala žena dalších 335 tisíc,“ dodala.

Muž plnil podvodníkovy instrukce, 225 tisíc mu doručil v hotovosti pod strom

Podvedená přitom posílala nemalé částky člověku, kterého naživo nikdy neviděla, neboť zmíněné rituály jí poskytoval „na dálku“. Protože se však žádný efekt – kromě stále se tenčícího bankovního konta – nedostavoval, požádala žena na konci března o vrácení peněz.

Poskytovatel údajných magických služeb ovšem prokázal, že disponuje minimálně jednou prokazatelnou dovedností. Ženě totiž sice vrátil necelých 100 tisíc korun, současně ji ale přesvědčil, že je nutno v rituálech pokračovat. Dubnový účet za ně následně dosáhl výše 225 tisíc, květnový pak 247 tisíc.

Chodím s Haberou, věřila žena. Dva roky ji balamutil podvodník, sliboval i teslu

Slibovaná láska, hojnost a finance se ovšem stále nedostavovaly, a zákaznice proto znovu požádala o vrácení peněz. Druhá strana na to ovšem reagovala požadavkem na zaslání další sumy. Tentokrát už to však žena odmítla a vyrazila za policisty. Ti nyní případ vyšetřují jako trestný čin podvodu.

Policie znovu apelovala, aby lidé neposílali peníze, zvláště pak větší sumy, neprověřeným poskytovatelům jakýchkoliv služeb. S odhalováním podvodů může pomoci i web panprokoukl.cz, kde lze zadat do chatu informace z inzerátu, jež budou následně vyhodnoceny. Web rovněž upozorní na případná rizika a poradí, jak se nestát obětí podvodu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Tyto pražské výšlapy jsou jen pro otrlé. Pomohou zlepšit kondici bez mučení v posilovně

Začátek jara z pražského Petřína (22. března 2024)

Historické centrum i přírodní zákoutí hlavního města jsou ideální pro zlepšení fyzičky i shození nadbytečných kil. Stačí vědět, které trasy zvolit, a obyčejné bloumání pražskými uličkami se rázem...

20. května 2026  14:14

Ještě opulentnější Animefest. Do Brna láká na cosplay i světově proslulé kapely

Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné...

Největší český festival popkultury anime a manga to rozbalí od pátku do neděle na brněnském výstavišti v ještě opulentnější podobě. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného...

20. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Pendolino bude z Prahy do Opavy jezdit častěji, přibudou dva nové spoje

Super City Pendolino 680

Mezi Opavou a Prahou přibudou v červnu nová přímá spojení. Pendolino nyní bude jezdit z Prahy do Opavy také ve čtvrtek odpoledne a v opačném směru pak v pátek dopoledne. Zatím jezdil přímý SC Opavan...

20. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vytáhni mu ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se chtěl udusit v autě

Vytáhni ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se pokusil zabít

Mimořádný postřeh policisty z Děčínska zachránil lidský život. Cestou do ranní služby si v lese všiml podezřele zaparkovaného auta. Když o hodinu později dorazilo hlášení o pohřešovaném muži, který...

20. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Na výlohy Svazu Němců v Chebu nastříkal vandal hákové kříže, hledá ho policie

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na...

Na výlohy Svazu Němců – region Chebsko a Komunitního osvětového společenství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu někdo v noci na středu nastříkal sprejem hákové kříže. Vedení města vandalský...

20. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Do zlínského filmového festivalu se zapojí i studenti univerzity ve Zlíně

ilustrační snímek

Do zlínského mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež se zapojí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Její studenti pomáhají na festivalových akcích...

20. května 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Ústecký soud bude v létě řešit rehabilitaci někdejšího chartisty Petra Švestky

ilustrační snímek

Okresní soud v Ústí nad Labem projedná v červenci návrh na soudní rehabilitaci Petra Švestky, který byl se skupinou dalších mladých odsouzen v roce 1980 za...

20. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapsala si první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka i Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  20. 5. 13:56

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým se Slovinskem neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20. 5. 13:54

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Klíčový zápas MS v hokeji 2026 zvládnutý. Češi porazili Švédy a berou důležité tři body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Česká hokejová reprezentace nastoupila na mistrovství světa ve Švýcarsku k zatím nejnáročnější prověrce. Po nečekané ztrátě se Slovinskem si svěřenci Radima Rulíka napravili reputaci a porazili po...

18. května 2026  23:11,  aktualizováno  20. 5. 13:51

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  20. 5. 13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.