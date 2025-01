Povodní poničené Jesenicko dostane miliardy, peníze půjdou i na byty a silnice

Už loni poslal stát na odstraňování škod tři desítky miliard, letos má pomoci dalších deset.

Mezi městy regionu vévodí s investicemi krajská metropole, která na letošek zdvihla investiční balík o 310 milionech korun na téměř jednu miliardu. Město připravuje například bytový dům pro mladé rodiny s dětmi v Jánského ulici a výstavbu malé haly u zimního stadionu. Nový objekt s kluzištěm nabídne lepší podmínky pro začínající hokejisty, krasobruslaře i návštěvníky.

Radnice chystá taky další investice do dopravy. Olomouc například vybuduje novou světelnou křižovatku v místě křížení Pražské a Erenburgovy ulice. Rozsáhlými úpravami projde i křižovatka Polské a Rooseveltovy ulice. Začne stavba cyklostezky z Lazců do Chomoutova. Lidé ocení také nový park v Dlouhé ulici.

Primátor Miroslav Žbánek (ANO) podstatně tučnější balík investic odůvodnil chystaným omezením evropských dotací v budoucnu.

„Se změnou podmínek spolufinancování pravděpodobně už nebude možné získat až 85 procent nákladů na investice. Proto je dobré toho využít co nejvíc,“ vysvětlil primátor.

Emos v novém, Strojař zmizí

Největší investicí Přerova bude pokračující rekonstrukce budovy Emos na Masarykově náměstí, která přijde dohromady na zhruba 360 milionů korun. Do opraveného pětipodlažního objektu se úředníci magistrátu nastěhují v roce 2026.

„Po dokončení se do budovy vrátí agendy občanských a řidičských průkazů a některých dalších agend a také vedení města. Celkem zde bude 120–130 úředníků,“ vyčíslil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Město v příštím roce také investuje 35 milionů do demolice bývalého hotelu Strojař. Otevře se tak prostor pro novou výstavbu v dalších letech.

„V současnosti probíhá soutěž, jejímž cílem je připravit návrhy na stavbu nového obytného domu,“ sdělil primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

Výstavba nové okružní křižovatky ulic Ztracená, Bratří Hovůrkových, U Hřbitova a 9. května si vyžádá 18 milionů, cestujícím přerovskou městskou hromadnou dopravou pak budou sloužit nové inteligentní autobusové zastávky za 15 milionů. Koncem roku má též skončit rekonstrukce smuteční síně na městském hřbitově, za kterou město zaplatí 9 milionů.

Na Přerovsku se chystají nebo probíhají také velké investice mimo sídlo okresu. Lipník nad Bečvou letos dokončí rekonstrukci zchátralého autobusového nádraží, která si vyžádá celkem 45 milionů. Na sklonku letošního roku už budou mít cestující i dopravci mnohem lepší podmínky a pohodlí.

Na novou multifunkční sportovní halu, která nabídne i ledovou plochu, se už těší lidé v Kojetíně. Bude hotová na podzim. Náklady činí 80 milionů.

Nový krytý bazén za stovky milionů

S velkými projekty počítá i Prostějov. Připravuje stavbu nového krytého bazénu, městské lázně totiž dosluhují. „Půjde o nejnákladnější investici nejen do sportu, ale do jakéhokoli zařízení v novodobé historii města. Plavci a veřejnost dostanou, co potřebují,“ prohlásil náměstek primátora pro sport Miloš Sklenka (ANO). Náklady činí přibližně 650 milionů korun.

Do dopravního terminálu Újezd radnice pošle 120 milionů a 110 milionů do parkovacího domu v téže části města. Obrovská injekce půjde také na revitalizaci sídliště Mozartova, jež vyjde Prostějov na 110 milionů.

V oblasti školství je největší investicí rekonstrukce mateřské školy v místní části Čechovice a zřízení dětské skupiny na sídlišti Svobody. Obojí v desítkách milionů korun.

Investice nevzdává ani Jesenicko, kde je prioritou odstraňování povodňových škod. Okresní město Jeseník přes značné ztráty způsobené povodní utratí 116 milionů. Letos dokončí rekonstrukci budovy bývalého okresního úřadu IPOS. Do budovy se přestěhují úředníci sídlící v nevyhovujících prostorách v Tovární ulici.

Investici do revitalizace objektu pro potřeby dětské skupiny uvítají především rodiče malých dětí. Pokračují práce na revitalizaci panelákového sídliště Pod Chlumem.

„Povodeň nás nemůže zastavit“

Podobně pokračují práce na největší novodobé investici na Jesenicku, kterou je rekonstrukce krytého bazénu v České Vsi na Jesenicku za čtvrt miliardy korun. V obci zdevastované zářijovou povodní se rozjely práce na přípravě staveniště. Na českoveský bazén uvolnil kraj 150 milionů, což bylo pro investici klíčové.

„Povodeň nás nemůže zastavit. Jednoduše nemůžeme rezignovat na rozvoj obce a celého Jesenicka, i když máme plno práce s odstraňováním povodňových škod. Pokud kryťák neuděláme nyní, tak už nikdy,“ podotkl starosta České Vsi Petr Mudra (nez.).

Šumperk se připravuje na svou největší novodobou investici, kterou je kompletní přestavba Domu kultury. Do projektové přípravy letos půjde deset milionů korun. Samotná stavba by měla začít až v roce 2026.

Za rekonstrukci svého bytového domu v ulici ČSA dají Šumperští 38 milionů korun. Aby nebyla budova tak energeticky nákladná, zateplí řemeslníci fasádu i střechu a vymění všechna okna. Velkým městským projektem je také digitalizace šumperské knihovny za 30 milionů. Lidé ze sídliště Sever se pak dočkají první etapy revitalizace venkovních prostor.

Na Šumpersku je významnou investicí také rekonstrukce kulturního domu v Zábřehu, která začala loni a skončí letos. Vyžádá si celkem 110 milionů. Součástí projektu je i revitalizace okolí budovy.

Dostavby se dočká dálnice kolem Přerova

Velké plány má i kraj. Mezi největšími investicemi je rekonstrukce internátu Střední školy polytechnické v Olomouci za 175 milionů korun nebo výstavba nového pavilonu domova pro seniory v Července na Olomoucku za 143 milionů, který skončí letos.

Díky krajské injekci se dočká modernizace lůžkového pavilonu Odborný léčebný ústav v Pasece na Olomoucku, vyjde na 200 milionů korun. Investice dospěje k závěru v příštím roce.

Pro region jsou velmi důležité dopravní stavby. Zásadní je dokončení dálnice D1 Říkovice – Přerov naplánované na závěr roku. Na dokončení obchvatu Přerova čekají už řadu let netrpělivě jak místní, tak řidiči, kteří musejí jezdit přes zahlcené město.

O posledním úseku D1 u Přerova se vedou spory už téměř 20 let. Po průtazích stavba ale začala až v roce 2022. Náklady činí přibližně sedm miliard korun.

Ředitelství silnic a dálnic má v kraji na letošní rok také finanční balík ve výši 720 milionů korun, který využije na opravy, rekonstrukce a údržbu dálnic a silnic první třídy. Částka je o sto milionů korun vyšší než loni.

K nejdůležitějším akcím patří oprava frekventovaného třináctikilometrového úseku D35 mezi Křelovem a Litovlí na Olomoucku nebo oprava mostu na spojnici Olomouc – Přerov.

„Předpokládáme, že opravu D35 zahájíme na jaře,“ vzkázal mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Na letošní rok byla z loňska odložena oprava frekventované I/46 na Olomoucké ulici ve Šternberku.