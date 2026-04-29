iROZHLAS: Lastovecká promluvila o bitcoinové kauze a dostala výtku od Dragouna

Státní zástupkyně Petra Lastovecká dostala výtku od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze. Lastovecká podala proti Dragounově výtce námitky, spor tak bude řešit kárný senát Vrchního soudu v Olomouci. Dnes o tom informoval Radiožurnál a server iROZHLAS.cz.
Dragoun v polovině března oznámil, že Lastovecká skončila ve vyšetřovacím týmu k bitcoinové kauze kvůli podjatosti. "Jediným důvodem vyloučení Petry Lastovecké z dalších úkonů v tomto trestním řízení byla tedy její zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení," uvedl olomoucký vrchní žalobce 16. března. Na tiskové konferenci na Nejvyšším státním zastupitelství tehdy také zaznělo, že důvodem vyloučení Lastovecké z týmu k této kauze byly pochybnosti o nestrannosti této žalobkyně v pražské části případu. Ta se týká toho, že ministerstvo spravedlnosti, tehdy pod vedením Pavla Blažka, přijalo dar v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
Vedení státního zastupitelství tehdy na tiskové konferenci reagovalo na článek v Deníku N. Podle něj měla ve vyšetřovacím týmu skončit Lastovecká na konci ledna poté, co navrhla stíhat exministra Blažka v bitcoinové kauze. Lastovecká zároveň dozoruje brněnskou bytovou kauzu spjatou s tamní ODS. V minulosti žalobkyně čelila kritice tehdejšího ministra spravedlnosti a bývalého dlouholetého předsedy jihomoravské organizace ODS Blažka. Lastovecká odmítá, že by byla podjatá. Blažek obviněný není.
Lastovecká se necelý měsíc po tiskové konferenci k situaci vyjádřila v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz. Den nato podle serveru obdržela výtku od olomouckého vrchního žalobce. V ní vrchní žalobce Dragoun píše, že měla pouze pomáhat dozorové státní zástupkyni Lucii Slámové a svým vyjádřením k bitcoinové kauze v rozhovoru "ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství a odbornost postupu v probíhajícím přípravném řízení", uvedl dnes iROZHLAS.cz.
"Rozhovor v rozporu se skutečností vyznívá, že bylo u státního zastupitelství postupováno v rozporu se zákonem a že státní zastupitelství v trestním řízení postupuje účelově," napsal Dragoun v šestistránkovém dokumentu, který má server a Radiožurnál k dispozici. V jeho závěru píše, že poskytnutí rozhovoru a jeho obsah Lastovecké vyčítá jako "drobný nedostatek".
Lastovecká s výtkou nesouhlasí. Podala proti ní námitky k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde spory státních zástupců řeší kárný senát. Jeho mluvčí Stanislav Cik potvrdil, že námitky soud skutečně obdržel. Kdy přesně se bude případem zabývat, ale podle něj není možné předjímat, podobně jako výsledek sporu.