Zmírněte kvalifikaci nebo zastavte stíhání, žádá žalobce v kauze IT zakázek

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:52aktualizováno  12:52
Žalobce navrhl v kauze veřejných zakázek na informační systémy, v níž je obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, mírnější právní kvalifikaci a téměř u poloviny obžalovaných také zastavení trestního stíhání kvůli promlčení. Mírnější postih navrhl olomouckému soudu poté, co mu případ vrátil po zprošťujícím rozsudku vrchní soud.
Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u Krajského soudu Olomouc, který se zabýval případem údajně zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy. V případu bylo obžalováno 24 lidí a dvě firmy. | foto: Stanislav HeloňaČTK

Případ se týká 13 tendrů na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce Martin Brzobohatý vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun. V kauze šlo například o vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.

Podle státního zástupce obžalovaní po vzájemné dohodě dotované zakázky ovlivňovali s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. Obžalovaní vinu popírali, podle nich v případě takto složitých zakázek šlo o konzultace, které byly tehdy naprosto běžné a měly za cíl pomoci zadavateli. Argumentovali tím, že tržní konzultace nejsou nezákonné.

Policejní zásah při sbírání dokumentace k zakázkám
Právní interpretace ohledně postihu za poškození finančních zájmů EU se podle Brzobohatého vyvinula v meziobdobí. Vyplývá z ní, že pokud nejsou stíháni zástupci zadavatelů dotovaných zakázek, obvykle nelze tento trestný čin použít ani vůči ostatním obžalovaným.

U některých lidí proto navrhl zastavení stíhání kvůli promlčení, a to i u dalších trestných činů souvisejících s veřejnými zakázkami. Úplné zastavení by se mělo týkat podle informací ČTK deseti z celkem 24 obžalovaných. Zbývajícím hrozí postih s mírnější trestní sazbou.

Soud měl původně případ nařízen také na čtvrtek, soudce Petr Sušil však uvedl, že bude odročen na únor. Avizoval, že návrhu zastavení trestního stíhání vyhoví.

Vyslechnuto bylo přes sto svědků

Státní zástupce pro obžalované původně navrhoval tresty od pěti do 8,5 roku, firmám navrhoval peněžité tresty v milionech korun a zákaz účasti ve veřejné soutěži. Krajský soud zprvu 20 obžalovaných a obě firmy zprostil obžaloby s odůvodněním, že se ničeho protiprávního nedopustili. U zbylých čtyř lidí se podle soudu žalovaný skutek neprokázal.

Vrchní soud však následně rozsudek v neveřejném zasedání zrušil a případ vrátil na kraj. V řadě námitek odvolací soud vyhověl žalobci – krajskému soudu mimo jiné vytkl, že se dostatečně nevypořádal s důkazy o předávání a úpravách zadávacích dokumentací mezi obžalovanými a opomněl posoudit, zda tím nebyla narušena transparentnost a rovné podmínky v zakázkách.

Podle žalobce je však třeba rozlišovat zákonné předpoklady pro trestní postih a důkazní situaci.

Případ otevřela protikorupční policie v září 2014, kdy zasahovala na několika místech po celém Česku. Soudy se kauzou zabývají pátým rokem, krajský soud při tom vyslechl přes sto svědků. Jen jeho první rozsudek čítal na 900 stran.

