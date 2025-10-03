Vejmolův Bitcoinovej kanál na platformě YouTube po šesti letech fungování překročil hranici sto tisíc odběratelů a počty zhlédnutí u videí v součtu počítá na miliony. Nadšencům i laikům do virtuálních měn vystudovaný informatik s nadšením vysvětluje základy i pokročilé strategie či novinky z oboru.
Ve volném čase ovšem vypíná všechny obrazovky, zavírá dveře svého prostějovského bytu a s rodinou vyráží za přírodou a dobrým jídlem.
„Zjišťuju, že pro rodinný život je Prostějov skvělé místo. Čím častěji jezdím do Prahy, tím více si říkám, že si nedovedu představit vychovávat děti tam,“ popisuje.
Ze svých tipů na hezký výlet v regionu vyzdvihuje nedalekou Plumlovskou přehradu na pomezí Mostkovic a Plumlova, která je u místních oblíbená díky kvalitnímu zázemí i blízkosti. Z centra Prostějova se sem dá autem dojet za pár minut.
„Několik let je tam teď vybudovaný nový asfaltový okruh, po němž se dá celá plocha objet a který na kolech zvládnou ujet i děti. Já upřednostňuji elektrickou jednokolku neboli onewheel,“ přibližuje Vejmola.
Dodává, že přidanou hodnotou je spousta podniků, v nichž se žízniví či hladoví turisté mohou zastavit. Z všudypřítomných lehátek se lze pro změnu chvíli kochat impozantní vodní plochou.
„Vyžití je spousta, na pláži se dá půjčit i paddleboard nebo šlapadlo, s kamarády jsme tam rovněž absolvovali naši tradiční ‚tour de beer‘. Každý rok totiž děláme výlet za ochutnávkou místních piv, začali jsme v Plumlově U Sandokana a pokračovali přes všechna bistra přes hráz až k baru Na Špici. Obecně si myslím, že tady člověk může zažít moc pěkné chvilky za velmi málo peněz,“ vypráví influencer nadšeně.
Prostějovský Central park
Dlouhé vysedávání ve studiu kompenzuje aktivním pohybem. „Nejradši chodím běhat do lesoparku Hloučela, to je taková naše prostějovská obdoba newyorského Central parku,“ směje se.
Přírodní plocha takové velikosti v bezprostřední blízkosti města není podle něj samozřejmostí a přidává městu v srdci rovinaté Hané na půvabu.
„Vyhovuje mi tu ten klidný, pomalý život. Do Prahy obvykle vyjíždím kvůli práci, byznysu a je to pro mě dá se říct stres. Prachy tam jsou cítit ve vzduchu, ale žít bych tam nechtěl,“ svěřuje se Kicom.
Jako milovník dobrého jídla oceňuje bohatou prostějovskou gastro nabídku, ale bitcoinem platí výjimečně. Ne každý podnik totiž nabízí službu Qerko, přes kterou lze platbu virtuální měnou využít.
Testy hamburgerů
Speciální oblibu nachází v kvalitních hamburgerech, jež testuje i při zahraničních cestách. Na ten prostějovský prý zatím žádný nemá.
„Vždycky, když někam cestuju, tak si tam hamburger rád dám. Měl jsem ho v San Francisku, New Yorku nebo třeba v Thajsku a musím říct, že ten nejlepší, jaký jsem kdy ochutnal, je u Pana Burgera v Prostějově. Je to skvělé místo s vynikající atmosférou, lidi to tam dělají fakt srdcem a je vidět, že gastronomii chápou a pořád přicházejí s něčím novým,“ netají Vejmola nadšení.
Jejich koncepty srovnává s podniky v pražském Karlíně, kde se pracovně často pohybuje.
„Vidím tady obrovskou snahu přinést nějaký fresh a nový přístup. Některé prostějovské podniky jsou kvalitou naprosto srovnatelné s těmi pražskými a navíc samozřejmě mnohem levnější. Opravdu dobré kafe pak mají v kavárně Džungle, s dětmi zase rádi chodíme do vedlejšího Jen kafe, protože mají i dětský koutek,“ předává své tipy.
K tomu doplňuje, že v posledních letech pozoruje rozmach kvalitních podniků i díky tomu, že lidé mají o něco víc peněz a rádi si připlatí za dovoz jídla donáškovými službami.
„Mám taky rád steakové večery v restauraci Na Kovárně, to je velká pecka. Kromě české kuchyně tu máme rovněž spoustu výborných asijských restaurací, ale jako obrovskou díru na trhu vnímám absenci indické, která v celém městě není ani jedna. Jinak jsem spokojenej, opravdu mi tady nic jiného nechybí,“ uzavírá.