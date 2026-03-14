Do Olomouce se vrátila obří socha Stvůra, její autor teď finišuje další dílo

Autor: lem
  8:02aktualizováno  8:02
Po prestižní německé výstavě NordArt, kde měla velký úspěch, doputovala zpátky „domů“ do Olomouce socha Stvůra od osobitého místního umělce Jana Dostála. Namísto fontány u altánu ve Smetanových sadech, kde budila velké kontroverze, nyní dílo nově zakotvilo v ulici K Mrazírnám v depozitu, kde je bezmála desítka Dostálových soch včetně největší dvacetimetrové Smyce.

„Stvůra tu teď nějakou dobu zůstane, v létě plánujeme výstavu,“ přiblížil Dostál, který má kousek od depozitu svůj ateliér. Dvanáctimetrové dílo domů doputovalo kamionem, převoz z Německa trval dva dny. Další den pak zabralo sestavování a svařování sochy z kusů ostrého železa do původního tvaru.

Umělec při tom používá jeřáby i plošiny, jako lezec se závratných výšek nebojí. „Je to pro mě adrenalin,“ vysvětluje.

Jak vypadají některá z děl Jana Dostála

Na okraji Olomouce nově stojí dvanáctimetrová socha Stvůra místního umělce Jana Dostála, který zde má depozit svých děl.
Díla Jana Dostála obyvatelé Olomouce znají i z veřejného prostoru, premiéru si odbyl před více než deseti lety v sousedním Velkém Týnci, kde instaloval svou první kovovou sochu Klára. Nyní lze jeho tvorbu vidět po celé republice i ve světě.

Aktuálně umělec pracuje na velké Hvězdě. Po dvou jejích menších bratříčcích v Brně tak svou hvězdu dostane i Olomouc. „Už je skoro svařená a v plném tvaru. Bude ozdobou mého ateliéru,“ svěřuje se Dostál.

Jeho díla váží i desítky tun

Sochař žijící a tvořící v Olomouci se narodil v roce 1992 a po hejčínském gymnáziu vystudoval Fakultu výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně.

V rodném městě na sebe poprvé výrazněji upozornil v roce 2015 instalací ocelové sochy „Vetřelce“ na střeše domu v Šemberově ulici. Také pro český pavilon na poslední světové výstavě Expo v Dubaji vytvořil téměř deset metrů vysokou sochu Mrak, z jeho dílny pochází rovněž celá řada ozdobných prvků na olomouckém Červeném kostele.

28. května 2021

Výrazovými prvky umělce jsou ostrost a surovost v kombinaci s dynamikou a nadměrnou velikostí. Jako materiál mu učarovala ocel – různě dlouhé trubky a plechy, jež všemožně stříhá, kroutí a devastuje. Právě z těchto geometrických prvků, takzvaných variáblů, pak sestavuje výslednou strukturu.

Ačkoliv díla váží i několik desítek tun, ve výsledku působí vzdušně a lehce. Většinou Dostál vytváří abstraktní díla, která jsou inspirovaná vesmírem, fantaskními zvířaty a různými organismy v roli symbionta, nebo naopak parazita.

16. července 2015

