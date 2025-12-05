Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

Olomoucké Arcidiecézní muzeum vystavuje v období adventu originální betlém výtvarníka Jana Knapa. Svatá rodina vytvořená technikou akvarelu na tvrdém papíře bude zdobit muzejní Klenotnici do 1. února příštího roku, Výstavu doplňuje osvětlená instalace Knapova deskového betlému na nádvoří. Tvorbě betléma věnoval Knap v roce 2023 několik měsíců.
Zvětšenina akvarelového betlému výtvarníka Jana Knapa. (4. prosince 2025)

Zvětšenina akvarelového betlému výtvarníka Jana Knapa. (4. prosince 2025) | foto: ČTK

Detail na betlém Jana Knapa. (4. prosince 2025)
Svatá rodina vytvořená technikou akvarelu na tvrdém papíře zdobí muzejní...
Betlém má na nádvoří muzea i svoji zvětšenou podobu. (4. prosince 2025)
Detail akvarelového betlému od výtvarníka Jana Knapa. (4. prosince 2025)
„Figurkám na tvrdém papíře vysokým kolem třiceti centimetrů předcházely spousty skic. Definitivní postavy malíř v některých případech vybral z řady variant. O Vánocích v roce 2023 bylo jasné, že vznikl skutečně mimořádný betlém,“ uvedl Jan Šícha, který je zároveň autorem knihy Betlém je vážná věc.

Publikace představující duchovní i výtvarné souvislosti Knapovy tvorby byla slavnostně uvedena na dnešní vernisáži. „Vznikla v graficky mimořádné úpravě inspirované modlitebními knihami,“ podotkl mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.

Vyvrcholením vernisáže bylo slavnostní rozsvícení deskového betléma, který je zvětšenou kopií Knapova díla. Lidé ho mohou obdivovat na nádvoří muzea.

Detail akvarelového betlému od výtvarníka Jana Knapa. (4. prosince 2025)

Šestasedmdesátiletý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor Jan Knap je umělec katolického vyznání. V roce 1969 odešel do ciziny, žil a pracoval v New Yorku. Do Česka se vrátil v 90. letech minulého století.

Knapovy umělecké začátky jsou spojeny se skupinou Normal, kterou založil v roce 1979 se svými přáteli z düsseldorfské akademie, s Milanem Kuncem a Peterem Angermanem. S jeho tvorbou se mohli zájemci v Olomouci setkat nedávno v Galerii Caesar na kolektivní výstavě LAG (Kristovy roky).

Muzeum umění Olomouc chystá na příští rok dva projekty spojené s Janem Knapem. Obrazárnu kroměřížského zámku obohatí jeho intervence, které povedou dialog s historickými sbírkami a ikonografickou tradicí starých mistrů.

Když Panna Maria žehlí. Galerie vystavuje díla proslulého naivisty Knapa

V olomouckém Arcidiecézním muzeu se bude od června konat monografická výstava Jan Knap: Okna do Ráje, která představí umělcovu současnou tvorbu, jeho kontemplativní výtvarný projev a dlouhodobé zaujetí tématem Svaté rodiny.

Muzeum a galerie v Prostějově otevřelo vánoční expozici betlémů

Muzeum a galerie v Prostějově dnes otevřelo novou vánoční expozici betlémů s názvem Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Výstava propojuje historické sbírkové předměty...

5. prosince 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Výkup podílu Francouzů z vodáren v Brně vázne, možností je nová městská firma

Vodovodní zařízení vyžaduje obnovu. (2025)

Zatím se o veškeré potrubí, kterým v Brně teče pitná voda do domácností i splašky z nich, starají Brněnské vodárny a kanalizace, časem to ale možná bude úplně nová městská firma. Radní tuto variantu...

5. prosince 2025  12:22

