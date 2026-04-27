Jarní výstavu květin Flora Olomouc navštívilo přes 50.000 lidí, víc než loni

Mezinárodní výstavu květin Flora Olomouc minulý týden od čtvrtka do neděle navštívilo více než 50.000 lidí, v meziročním srovnání jich bylo o 12 procent víc. ČTK to dnes sdělila ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Dominantou výstavy byla hlavní expozice v pavilonu A, která pracovala s motivem hudby a květin prostřednictvím rytmu, dynamiky a barevnosti rostlin
"Máme velkou radost z pozitivních ohlasů návštěvníků, které se letos často vztahovaly právě k pojetí centrální expozice. Ukazuje se, že tato cesta dává smysl a lidé ji vnímají velmi citlivě. Jsme za to vděční, protože naší dlouhodobou motivací je přinášet lidem krásu, inspiraci a zážitek. Zároveň se každý rok snažíme přijít s něčím novým, co Floru posune dál," uvedla Fuglíčková.
K nejatraktivnějším momentům výstavy podle Fuglíčkové patřily floristické show za doprovodu živé hudby či vystoupení úřadujícího mistra světa ve floristiceTomasze Maxe Kuczyńského. Součástí programu byly také soutěže Pohár Flory a Kytice roku či odborné přednášky zaměřené na pěstování rostlin, zahradní tvorbu i současné zahradnické trendy. Výstavu Flora doprovodily zahradnické trhy s nabídkou rostlin, zahradnických potřeb i regionálních produktů.