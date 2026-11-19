Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna z Milevska na Písecku zůstává ve vězení. Olomoucký krajský soud zamítl jeho stížnost proti rozhodnutí šumperského soudu, který Hejnu v září odmítl podmíněně propustit na svobodu. Původní rozhodnutí šumperského soudu tak bylo ponecháno v platnosti, vyplývá z justiční databáze.
Doživotní trest Hejnovi za trojnásobnou loupežnou vraždu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy třiadvacetiletý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v ČR.
Olomoucký krajský soud o stížnosti odsouzeného rozhodoval v těchto dnech. Podle mluvčího krajského soudu Igora Krajdla výsledek jednání zatím sdělit nelze, rozhodnutí není vyhotoveno ani doručeno. Z justiční databáze však vyplývá, že rozhodnutí šumperského soudu nebylo zrušeno. Odvolací soud Hejnovi stížnost zamítl podruhé, stalo se tak po půldruhém roce, zjistila ČTK.
Hejnovu žádost o podmíněné propuštění na svobodu šumperský soud posuzoval letos v září; v té době si muž za mřížemi odpykal 22 let a osm měsíců. Podle soudce Miloše Kubíčka zde trvá hrozba pro společnost, odkázal i na posudky znalce. "Je potřeba přihlédnout ke skutečnosti, že skutky, kterých se dopustil, spáchal zákeřně a ze zištných důvodů. Podle znaleckých posudků nadále trvá sklon k asocialitě, což představuje riziko pro společnost. Podle posudku nedošlo k žádné zásadní změně v dispozici obžalovaného," uvedl soudce Kubíček.
Zamítnutí žádosti navrhoval i žalobce Tomáš Horák. Poukázal na to, že odsouzený nesplnil všechny zákonné podmínky - vykonal sice minimálně dvacetiletý trest a jde o bezproblémového vězně, ale neviděl jistotu v jeho dalším řádném životě. Podle něj se na svobodu vrazi dostávají, ale sérioví vrazi jsou podle něj jiný případ. Připomněl mimo jiné to, že muž vraždy spáchal kvůli zištnému motivu a nový život by začal na nízké životní úrovni.
Hejna se tehdy u soudu za své skutky omlouval a tvrdil, že se chce včlenit do resocializačního programu probační služby. Žádost o podmíněné propuštění podával již podruhé, poprvé ji zamítl šumperský soud v únoru roku 2025.
Nyní pětačtyřicetiletý Hejna v roce 2003 zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska třiačtyřicetiletého Vietnamce a společně se svým komplicem Markem Dohnalem jej zakopali v lese. Stejně skončil třicetiletý podnikatel, kterého Hejna zastřelil ve své chalupě v Božeticích a opět s pomocí Dohnala zakopal na břehu říčky Smutná. Třetího muže zavraždil Hejna sám v jeho pražském bytě v ulici Na Příkopě dvěma ranami do týla. Všechny vraždy měly podle soudu zištný motiv. Jeho komplic dostal tři roky za nadržování.
Novou žádost o podmíněné propuštění si může Hejna podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců od právní moci předchozího zamítavého rozhodnutí.