„Diagnóza byla velmi špatná. Měl jsem rozdrcený obratel. Doktoři se jenom nemohli shodnout, jestli zůstanu ochrnutý jenom na nohy, nebo se přidají i ruce. Já jsem byl ale rád, že žiji,“ vypráví dnes čtyřiačtyřicetiletý velmi úspěšný parasportovec.
Vždycky byl aktivní. Kromě práce u hasičů a hasičského sportu se věnoval také myslivosti. Hned, jak to bylo možné, začal po úrazu hledat cestu, jak se vrátit ke sportu.
„Zvažoval jsem různé možnosti a nakonec se mi zdála pro mě nejdostupnější atletika pro hendikepované, konkrétně vrh koulí. Jenomže jsem viděl, že při vší snaze nejsem schopen dosáhnout výsledky, abych byl konkurenceschopný,“ popsal Klimeš.
Pak se dozvěděl o sportovní střelbě. Jako bývalý myslivec k ní měl blízko, takže bylo rozhodnuto. „Hned jsem poznal, že střelba je to pravé. Měl jsem zbraň zapůjčenou ze svazu, ale nebylo to ono,“ říká.
I tak vybojoval na mistrovství světa v paratrapu bronzovou medaili. Přes neskutečný úspěch věděl, že k dalšímu posunu pomůže jenom jiná, kvalitnější zbraň.
A pak získal Perazzi...
Štěstí bylo, že se seznámil s vynikajícím sportovním střelcem a olympijským vítězem Davidem Kosteleckým, který doporučil italskou sportovní brokovnici Perazzi, se kterou rovněž střílel. Podle Kosteleckého je Perazzi jasnou světovou jedničkou na poli sportovní střelby na asfaltové terče.
„Jenže háček byl v tom, že taková zbraň na míru přijde na víc jak půl milionu. Když výrobce viděl, že výsledky mám, dal mi dvěstětisícovou slevu. Podařilo se sehnat sponzory, kteří pokryli zbytek,“ vypráví Klimeš.
Zbraň je podle něho sice těžší než ta, kterou původně střílel, ale je tak vyladěná, že má menší zpětný ráz a umožňuje plynulejší a přesnější střelbu.
Novou zbraň dostal nedlouho před zahájením světového poháru v Itálii. Přestože si stále zvykal na ovládání nové brokovnice, podařilo se mu v Itálii v obou tamních závodech probojovat až do finále.
Nyní obhájil bronzovou medaili na mistrovství světa. Velkou metou je pro úspěšného hendikepovaného sportovce mistrovství světa v Jižní Koreji, které se koná příští rok.
Titul rozhodně není vyloučen. „Byl jsem na mistrovství světa dvakrát třetí, tak snad to vyjde,“ přeje si.
29. července 2021