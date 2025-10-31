Netopýři se chystají k zimnímu spánku, v jeskyních u Bouzova je můžete vidět

Dalibor Maňas
  11:12aktualizováno  11:12
Tradiční podzimní akce Uspávání netopýrů se vrací do Javoříčských jeskyní na Olomoucku. Letos se uskuteční v sobotu 1. listopadu 2025 v 10 a ve 13 hodin. Během této prohlídky se návštěvníci vydají do podzemí, kde se dozví mnoho zajímavostí o životě netopýrů a vrápenců – jak v jeskyních, tak mimo ně.
Tradiční Uspávání netopýrů se v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk...

Tradiční Uspávání netopýrů se v podzemním labyrintu pod kopcem Špraněk uskutečnilo loni 9. listopadu 2024. Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR příchozí seznámil zájemce s životem těchto tajemných letounů. | foto: Jaroslav Šanda, SJ ČR

Monitoring letounů v Javoříčském krasu probíhá souvisle již 30 let.
10 fotografií

„Účastníci akce nahlédnou do jejich skrytého světa a budou mít příležitost zahlédnout stovky netopýrů ve svém přirozeném prostředí, v období, kdy se chystají na zimní spánek,“ vyjádřil vedoucí Javoříčských jeskyní Karel Müller.

Součástí programu bude prezentace s ukázkami různých druhů netopýrů. „Prohlídkami budou provázet renomovaní specialisté na netopýry – Jiří Šafář, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a Martin Koudelka, chiropterolog Správy jeskyní ČR,“ popsal mluvčí jeskyní Pavel Gejdoš.

Pořadatelé předpokládají, že délka prohlídky bude přibližně 90 minut. Kvůli stálé teplotě v krasovém podzemí, která je maximálně 8 stupňů Celsia, je dobré si vzít teplé oblečení.

Monitoring letounů v Javoříčském krasu probíhá souvisle již 30 let.
„Počet vstupů je omezen. Upozorňujeme, že akce není vhodná pro děti do 12 let,“ podotkl Müller.

Oblíbené zimoviště

Javoříčské jeskyně jsou v současnosti největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců celé České republiky.

„Odborníci létající savce v podzemí pod národní přírodní rezervací Špraněk systematicky monitorují přes 30 let – od roku 1989. První zmínka o netopýrech v této lokalitě pochází od pražského zoologa – entomologa a zakladatele chiropterologie Friedricha A. Kolenatiho z roku 1856. Popisuje, že mu netopýry z ‚vápencové jeskyně u Bouzova‘ 16. ledna dodal lesní geometr Schrodt,“ řekl mluvčí.

Za uplynulých třicet let se odborníkům podařilo získat značné množství údajů o druhovém složení a vývoji početnosti zimující populace. Zimní sčítání byla doplněna kontrolními odchyty před vchody do podzemních prostor mimo zimní období.

Z jeskyní bude ve filmu labyrint i vnitřní svět, štábu dalo natáčení zabrat

Zahájení systematického sledování spadá mezi roky 1989 a 1990. „Průměrný počet vrápenců malých v posledních deseti letech činí 4 900 kusů s maximem 5 577 v roce 2017,“ přiblížil Martin Koudelka, chiropterolog a speleolog,

Vrápenec malý není v podzemí rozmístěn rovnoměrně. „V některých úsecích téměř chybí, někde je rovnoměrně rozptýlen a jsou i místa, která jsou pokryta stovkami zimujících zvířat,“ uvedl.

Druhým nejpočetnějším druhem Javoříčských jeskyní je netopýr brvitý, typický obyvatel krasových oblastí Moravy. „V posledních deseti letech činí průměr 240 kusů s maximem 370 v roce 2012,“ popsal Koudelka.

Třetím zástupcem je netopýr velký. „Typický obyvatel jeskyní střední Evropy. V Javoříčských jeskyních se v zimě vyskytuje v desítkách kusů. Maximem 91 kusů v roce 2011. Nabízí se otázka, zda nezimuje skrytě v podzemních prostorách Javoříčských jeskyní, které jsou zatím neznámé,“ poznamenal.

Netopýři a turisté

Téměř šestikilometrové jeskyně leží nedaleko hradu Bouzova a 790 metrů podzemí je přístupné turistům.

„Ročně si je prohlédne na 40 tisíc návštěvníků. Během listopadu průvodci do Javoříčských jeskyní zvou ve všední dny na dvě prohlídky – v 10:00 a ve 13:00. V prosinci se jeskyně na měsíc zavřou a znovu uvítají zájemce od ledna nového roku,“ upozornil Gejdoš.

Systém Javoříčských jeskyní je vytvořen v podzemí vrchu Špraněk, který tvoří jádro stejnojmenné národní přírodní rezervace (NPR), kde patří vrápenci a netopýři k hlavním předmětům ochrany.

„V podzemí Špraňku se ukrývá téměř jedna sedmina z celkového počtu zimujících vrápenců malých na území republiky. Díky investicím do úprav a zajištění návštěvnických tras, kterými prošly Javoříčské jeskyně, je situace pro zimující letouny mnohem příznivější,“ naznačil speleolog.

Pozitivní je také zavedení celoročního provozu v omezeném režimu. „Vzhledem k prostorám, kterými je vedena zpřístupněná trasa, jsou návštěvníci po většinu exkurze vzdáleni hibernujícím zvířatům, takže je nemohou ovlivnit,“ popsal Koudelka.

20. července 2018

