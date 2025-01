Jesenická delegace navštívila partnerské město Neuburg

9:36

Jeseničtí se vypravili do Německa, kde navštívili své partnerské město Neuburg an der Donau. Velkým tématem setkání byly zářijové povodně, které zasáhly Jesenicko, ale i možnosti další spolupráce. Rok 2025 je přitom pro obě města významný, protože si společně připomínají 25 let partnerství.