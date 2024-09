Čtvrtá oběť povodní. Seniorka odešla z evakuačního centra, doma ji strhla voda

„Podařilo se nám nalézt pohřešovanou sedmdesátiletou ženu z Kobylé nad Vidnavkou. Bohužel bez známek života. Po dalších třech osobách, dvou mužích a jedné ženě, i nadále pátráme,“ uvedla po poledni policie na sociální síti X.

Po seniorce pohřešované od neděle pátrali policisté ihned po opadnutí vody, v hůře přístupném terénu využili čtyřkolky. Podle informací ČTK byla žena nalezena jen dvacet metrů za domem, který rozbouřená Vidnávka strhla. Tělo zachytil plot.

Dobrovolní hasiči v Kobylé už v sobotu večer evakuovali do bezpečí 22 důchodců, seniorka se ale v neděli rozhodla odejít domů. Zřejmě ve chvíli, kdy se na chvíli zdálo, že hladina klesá.

„Když přišla voda, naši chlapi se k ní už nemohli dostat, voda už tady lítala tryskem do vzduchu,“ uvedl velitel dobrovolných hasičů Rudolf Palička.

Společně se ženou se vrátil domů i její muž, který se podle svědků chtěl vracet už v noci, v odchodu mu však v evakuačním centru zabránili. Ráno ho ovšem v centru už nenašli. V rozbořeném domě odmítl i záchranářský vrtulník, až po opadnutí vody jej přes lano z domu vytahovali dobrovolní hasiči.

Dál je pohřešovaná trojice z auta

Policie s hasiči na Jesenicku stále pátrají po třech pohřešovaných, kteří spadli v sobotu v Lipové-lázních do rozbouřené řeky Staříč v osobním autě a jen jednomu členovi osádky se podařilo dostat z vody. Vůz už byl nalezen, ale prázdný.

Vodní záchranáři po trojici pátrali už v sobotu přes hodinu, ve chvíli, kdy se i jejich terénnímu autu začala valit voda přes kapotu, ale museli hledání ukončit.

„Díky tomu, že jsme měli dobré terénní auto, jsme byli schopni se dostat i přes tu kritickou situaci i do míst, kam policie ani hasiči už nemohli. Na místě byl obrovský proud. Vůz jsme hledali přes hodinu, a to jsme jeli hodně daleko po proudu. Vzdali jsme to, když nám voda šla už přes kapotu. Na záchranu by už bylo pozdě,“ popsal prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smékal.

Ve chvíli, kdy voda zaplavila území, strhla mosty a řadu silnic, museli zdravotničtí záchranáři vyřešit otázku, jak mají poskytovat pomoc v odříznutém Jesenicku a Javornicku. Právě vodní záchranáři se pro ně stali stěžejními pomocníky – v terénním autě vozili jejich posádku až do pondělí.

„Žádný odvoz člověka z této oblasti nebyl možný, a to ani letecky, nedovolilo to ani počasí. Vrtulníky začaly létat až v pondělí,“ řekl Smékal, který byl v terénu s kolegou denně 15 až 17 hodin.

Další čtyři posádky vodních záchranářů operovaly v Jeseníku, v Loučné nad Desnou a v Hanušovicích, v kritických místech pomáhali s evakuací. Jen v Jeseníku zachránili i za pomoci hasičů několik desítek lidí pomocí člunů.

15. září 2024