Pro volby nemáme místnost ani ruce, ať mě klidně zavřou, říká starostka Kobylé

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nemohu teď řešit volby, když potřebuji řešit jídlo, pití a vodovod. Ať se na mě zlobí, kdo chce, ať mě klidně zavřou, tohle není normální,“ řekla dopoledne starostka Kobylé.

O situaci mluvila s hejtmanem i dalšími starosty. „Někteří říkají, že to nějak udělají. Já osobně to odmítám. Naše volební místnost, což je společenská místnost na obecním úřadě, funguje momentálně jako sklad, je zcela zaplněna potřebným zbožím a jiné prostory nemám. V kulturním domě se vaří, zázemí zde mají dobrovolníci, hasiči i vojáci, budou nám tam přespávat lidé,“ shrnula Rybáriková.

Obec se 400 obyvateli nemá k dispozici ani volební komisi. „Lidé mají zcela jiné starosti, někteří před vodou utekli a nejsou tady. Máme tady tolik práce, že nevíme, kam skočit. Paní, která nám zařizuje volby, momentálně rozdává lidem humanitární pomoc,“ nastínila starostka.

„Nemáme lidi ani síly, kdo by na tom pracoval. Uklízíme, zásobujeme lidi, staráme se o dobrovolníky, pomáháme zdejším důchodcům. Nerozumím tomu, co v takové situaci bránilo volby o měsíc posunout. Je to velký kopanec těm lidem v nouzi,“ doplnila.

Ministerstvo vnitra odpoledne uvedlo, že zorganizuje v pátek a v sobotu volby v oblastech postižených záplavami celkem pěti obcím, jednou z nich je právě i Kobylá.

„Zajistíme signál, elektrocentrály, zajistíme, aby volební místnosti byly obsluhovány. Jsme schopni zajistit lidi, kteří budou jezdit s urnami jako řidiči,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). V Kobylé počítá se stanem, zajištěním lidí do komise či signálu.

„Byla jsem oslovena s tím, jaká je situace, tak jsem zopakovala, že volby nejsme schopni uspořádat, i kdybychom chtěli. Pokud je zajistí stát nebo kraj, my tomu bránit nebudeme. Zatím o tom ale nevím, jsem v terénu a řeším následky, mám tu třeba dva domovy důchodců bez vody. Takže nemám čas číst e-maily nebo zprávy, k tomu se dostanu později,“ reagovala po patnácté hodině na dotaz iDNES.cz Rybáriková.

Obce jsou bez mostů rozdělené na dvě části

Jiné obce zase mají problém se zajištěním cesty do volebních místností, rozbouřené toky je totiž rozdělily na dvě části a strhly při tom veškeré přístupové mosty a lávky.

„Stále nám chybí mostky přes tu naší říčku Vidnávku. Doufáme, že se podaří ve spolupráci s armádou jeden nebo dva mosty uprostřed obce zbudovat, ať se dostaneme z jedné strany na druhou,“ řekl starosta Velké Kraše Jiří Vodička.

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Obec musela volební místnost přesunout, původní byla v zaplavené mateřské školce.

„Budeme se snažit to přesunout na obecní úřad. Jak ty volby ale dopadnou, jak se dostanou lidé z jednoho břehu na druhý, to odpovědět nedokážu. Kdyby to tady někdo viděl, tak pochopí, že občané mají úplně jiné starosti než pořádání anebo konání nějakých voleb,“ doplnil starosta.

Spojnicí s protějším břehem je pouze lávka. „Nemůžete ale říci lidem, aby šli volit po lávce, která je na vlastní nebezpečí,“ upozornil starosta.

V Písečné už zvládli zprovoznit sítě, ve volební místnosti, která zůstala v suchu, by měla jít i elektřina. „Nějak to zorganizujeme, komu uplavaly volební lístky, budou ve volební místnosti. Ale upřímně, kdo na to má náladu?“ sdělila místostarostka Dana Brašíková.

Rakušan: Volby obcím prostě zajistíme

Hejtman Josef Suchánek (STAN a Piráti) dnes uvedl, že kvůli následkům ničivých záplav bude v kraji zkomplikována organizace voleb zhruba ve dvou desítkách obcí. Stát i kraj jim nabídli pomoc.

„Máme vytipováno do dvaceti nejpostiženějších obcí, u kterých jsme vytipovali jakýkoliv možný problém, ať už je to elektřina, chybějící signál, vytopená volební místnost nebo chybějící lidé či volební listiny,“ přiblížil Suchánek.

Hejtmanství těmto obcím nabídlo pomocnou ruku v oblastech, kde mají při přípravě voleb největší potíže. „Každá oslovená obec podle svého uvážení kývla na nějaký druh pomoci, některé na všechny. Děláme maximum možného tak, aby se opravdu nemohlo stát, že by nějaký občan řekl, že mu bylo znemožněno využít svého volebního práva,“ dodal Suchánek.

„Co nebudou obce k volbám schopny zařídit, s tím jim pomůžeme,“ ujistil dnes vyplavené obce také ministr Rakušan. Jeho resort je prý připraven být maximálně nápomocný. „My jim ty volby prostě zajistíme,“ dodal.

Pomoc nabídnou hasiči či úřady odjinud

Ministerstvo vnitra dnes na webu zveřejnilo manuál pro starosty obcí zasažených povodněmi, v němž radí s postupem při zajišťování voleb. Uvedlo, že v případě, že obec nebude schopná najít místo pro volební místnost, hasičský sbor pomůže při vytvoření provizorní místnosti. Náhradní zdroj elektřiny zajistí hasiči nebo Státní správa hmotných rezerv.

Pokud bude hrozit, že se nenaplní okrskové volební komise, pomohou zaměstnanci státních úřadů a dalších institucí. Vnitro nabídlo pomoc také se získáváním údajů pro seznam voličů z centrálních evidencí, s náhradními volebními lístky a obálkami či s přebíracím místem Českého statistického úřadu.

Vláda v pondělí rozhodla o tom, že krajské a senátní volby se v pátek a sobotu uskuteční. Kabinet je přesvědčený o tom, že je schopný zajistit hlasování i v místech zasažených povodněmi. Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu k úvahám o odkladu voleb řekl, že pro takový krok by musel být vyhlášen nouzový stav na území celé republiky.

„Pro což nebyly splněny podmínky ani nebyly vznášeny požadavky na něco takového,“ uvedl. Nouzový stav byl podle něj předpokladem pro to, aby bylo možné začít v Poslanecké sněmovně a Senátu ve zrychlené proceduře schvalovat zákon o odkladu voleb.

„Měli bychom na to dva a půl dne, něco takového je stěží představitelného,“ řekl premiér.