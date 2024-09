Muž hledá azyl pro pasteveckého psa, povodeň mu zničila dům a celé oplocení

„Já tomu nemůžu ani uvěřit, ale prostě nemám jiné řešení, než dát k adopci svého psa. Mám neobyvatelný barák a voda vzala všechny ploty kolem. Nemám ho prostě teď kam dát. A ten pes je velký a potřebuje pohyb na pozemku,“ popisuje na úvod svého „inzerátu“ na facebooku Michal Janků z Jeseníku.

„Nejvíc bych si přál najít možnost ho někam umístit na pár měsíců s možností si ho vzít zpět, klidně bych náklady na něj platil. Ale pokud by se našel někdo s barákem a pozemkem, kdo by si ho vzal, tak... ho dám,“ píše dále.

Jak následně vysvětluje, najít pro „kangala“ azyl není jednoduché. I když má zvíře výborný charakter a je hodné, vedle nutnosti pohybu venku jde o specifického, dominantního psa, jenž si hlídá své teritorium a je agresivní vůči jiným psům. Zvíře tedy vyžaduje chovatele, který má s touto rasou zkušenosti.

„Majitel musí mít kvalitní a bezpečné oplocení pozemku, protože pokud by se pes dostal za plot, bylo by hodně zle. Ale k člověku se kterým žije, je zlatej, vděčnej a hodnej. Není to však rozhodně pes na nějaké venčení a procházky po vesnici, když je za plotem pes, ženská ho neudrží!“ podotýká Janků.

Pod jeho příspěvkem se objevily desítky reakcí. Od tipů na možná dočasná ubytování zvířete až po výzvy, aby psa pryč nedával.

Voda tlačila splašky ze záchodu

Zkázu po sobě povodně zanechaly na severu Olomouckého kraje například i v Hanušovicích na Šumpersku. „V obýváku byl metr vody. Nábytek i podlahy jsou pryč. Nejhorší je, že jsme měli podlahové topení a to se tlakem vody zvedlo a musí se dělat znovu,“ popsal jeden z tamních obyvatel Pavel Vríčar.

S manželkou mohou odepsat také kotel na topení, elektrické nářadí, sekačku a další zahradní pomocníky. Zaplavení neuniklo ani auto v garáži. „Tlak vody byl tak silný, že nám to záchodem tlačilo nahoru splašky odjinud. To bylo na zvracení,“ popsal Vríčar.

Stoletá voda přišla znovu už po 27 letech. „V roce 1997 se nám zrovna narodil o povodni syn, tak jsme mu říkali Plaváček. Pak postavili u Moravy vysokou hráz, ale ani ta nestačila,“ vylíčil muž.

Před domem Machulových je hromada zničeného nábytku. Také oni už znají, jaké to je mít vytopený dům. Na krbu mají vyznačeno, kam sahala voda v roce 1997. Teď se zastavila jen o pár centimetrů níž. Nejvíc pána domu mrzí nedávno pořízená kuchyně.

„Stála 300 tisíc, a můžeme ji vyhodit,“ sdělil. Těžko opravitelný bude rovněž zastřešený bazén. Voda totiž zničila celou strojovnu i dlažbu kolem. Pohled z okna do zahrady je tristní, vše je pod příkrovem bahna.

Škody nadělala povodeň v Hanušovicích i manželům Machulovým. Pohled na vyhozený nábytek před domem.

„S manželkou jsme si řekli, že budeme obývat pouze patro, dole bude jenom nějaký levný gauč a televize, aby to šlo rychle vynést. Okrasnou zahradu už nebudeme hýčkat, venku bude jenom trávník. Nejdřív ale potřebujeme odvézt bahno,“ přiblížil své priority Machula.

„Teď pomáhá rodina, za pár dnů dorazí kamarádi. Jsou lidé, co na tom jsou daleko hůř a nemá jim kdo pomoct,“ podotkl.

Z domu utíkali po pás ve vodě

Další obyvatel Hanušovic Milan Podhradský se s rodinou vrátil v pátek z dovolené v Rakousku. To teprve hladina v blízké řece Moravě pomalu stoupala. V sobotu večer už bylo Podhradským jasné, že mohou čekat velkou vodu podobně jako v roce 1997.

Škody nadělala povodeň v Hanušovicích i manželům Podhradským, mimo jiné na zahradě.

„V neděli ráno dceři volal kamarád, že několik set metrů nad námi se voda dostala z koryta. Sbalili jsme jen to nejnutnější, ale i tak jsme už odcházeli po pás ve vodě,“ popsal muž drama. V neděli odpoledne se byl s manželkou podívat, co voda napáchala.

„Sklep vyplavený, mrazák plný masa zničený, na přízemí deset centimetrů vody. To znamená zničený nábytek, podlahy. Zkusíme aspoň něco usušit, ale spíš všechno skončí na smetišti,“ obává se Podhradský.

Dvůr má plný bahna, uložených padesát kubíků dřeva odplavalo. „V Olomoucí budou mít čím topit,“ poznamenal hořce muž, jehož teď stejně jako mnoho dalších obyvatel Hanušovic čekají týdny úklidových prací.