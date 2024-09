Školy v přírodě i přístavby, na Jesenicku hledají možnosti náhradní výuky

„Je velmi důležité, abychom nyní obcím a školám poskytli krátkodobou finanční výpomoc pro zajištění přechodných opatření, někde to bude škola v přírodě, u středních škol to může být přechod do distančního režimu,“ uvedl Bek.

„Hledáme cestu, jak poskytnout peníze rychle pro věci, které nesnesou odkladu, tam bude jasno v příštím týdnu. Významnější část finanční pomoci bude poté mířit k obnovám budov,“ doplnil. Tyto prostředky by měly jít z peněz na obnovu škod.

Školy v přírodě jsou podle ministra jedno z krátkodobých řešení tam, kde výuka v poničených školách není stále možná. „Budeme také jednat, jak na překlenovací období společně zajistit kontejnerové školy, které by mohly v některých lokalitách, jako je Čeká Ves, být řešením do doby, než se budova spraví,“ řekl ministr.

S přistavěním kontejnerů počítá v budoucnu i ředitel ZŠ Česká Ves Filip Worm. Škola s 330 žáky, která je spádová nejen pro děti z obce, ale i z části Jeseníku, Písečné a Supíkovic.

17. září 2024

Ta zajistila pro starší žáky program na měsíc, zázemí jim poskytnou nezasažené školy v Jeseníku i školy z jiných částí republiky. Nejmladší děti se od úterka učí v prostorách jesenické hotelové školy. Chod školy se podaří obnovit v plném provozu zřejmě od příštího roku.

Někde ještě pořád ani neteče voda

Náhradní výuku v podobě školy v přírodě řeší nyní i ZŠ Jeseník, kterou navštěvuje 750 dětí. Výuku se podařilo obnovit na prvním stupni, jehož dvě pracoviště povodeň nezasáhla.

„Zasažena byla hlavní budova s kompletně celým druhým stupněm, kde je 12 tříd s 220 žáky, kteří se nemohou v nejbližší době vrátit do školy. Příští týden rozjíždíme školu v přírodě, kam vyjedou kompletně všichni během 14 dnů,“ nastínil ředitel školy Dominik Liberda.

„Hygiena by nám měla nyní také posvětit využívání nevyplaveného poschodí. Třídy v horním poschodí by se tak od příštího týdne mohly provizorně využívat. Spodní část bude na kompletní rekonstrukci,“ dodal.

Škola dosud nebyla zprovozněna ani v postižené Vápenné a to kvůli závažným technickým problémům; v obci byl zničen vodovod, povodeň zároveň poškodila kotel, který zajišťuje vytápění celé budovy.

„Bez funkční vodní infrastruktury nejsme schopni zajistit hygienické podmínky pro výuku,“ vzkázalo rodičům na stránkách vedení školy. V současné době škola také poskytuje provizorní ubytování dobrovolným hasičským sborům z jiných krajů.