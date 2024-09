Příliš pomoci může škodit. Do Jeseníků chtějí přijet davy lidí, hrozí kolaps

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejvíce poničených obcí a měst jsou na severu kraje dvě desítky. Do některých je nutné jezdit objížďkami nebo jde o provizorní cesty určené hlavně pro záchranné složky. Neprůjezdných silnic je podle hejtmanství zhruba padesát, opravuje je těžká technika.

Na sociálních sítích se denně objevují desítky výzev se žádostí o pomoc. Krajské krizové řízení ale upozorňuje na komplikace, které může solidarita s koncem pracovního týdne způsobit.

„Pomoc vítáme a jsme za ni nesmírně vděční, nicméně ji začíná komplikovat avizovaný příjezd dobrovolníků v sobotu a neděli a my potřebujeme, aby pomoc byla efektivní. Ještě dnes budeme jednat s policií, městskou policií i zástupci krizového štábu, jak vše zorganizovat,“ uvedla například starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

„Předpokládám, že budou zřízena záchytná parkoviště tam, kde jsou velké plochy, a z nich budeme dobrovolníky svážet tak, aby se město zbytečně nezasekalo auty. Ze strany od Zlatých Hor a Mikulovic uvažujeme o záchytném parkovišti na letišti v Mikulovicích, tady by mohlo být parkoviště na začátku Filipovic,“ dodala.

Stejnou situaci zažilo Břeclavsko po tornádu

Policie je v pohotovosti. „V souvislosti s chystanou pomocí různých dobrovolníků jsme připraveni provádět regulaci. Je potřeba počítat s tím, že v některých oblastech může dojít k uzavření. Budou probíhat záchranné práce a těžká technika se tam bude muset dostat,“ řekl krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld.

„Chtěl bych vyzvat všechny, kteří se na Jesenicko chystají z různých důvodů, aby tam v tuto chvíli nejezdili, kromě registrovaných dobrovolníků se zájmem pomáhat a rodinných příslušníků a podobně. To vše zohledníme, ale jinak budeme důsledně dbát na to, aby pohyb osob, které tam nemají co na práci, byl regulován,“ dodal Landsfeld.

Krajská policie má nyní na Jesenicku každý den nasazených přes 120 lidí, od čtvrtku do neděle jí pomáhá osmdesát příslušníků pořádkové jednotky z Ústeckého kraje.

Hejtman Josef Suchánek připomenul situaci po řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku před třemi lety, kam bez jakékoliv koordinace vyráželi lidé z celé země ve snaze pomoci.

„Budeme muset řešit koordinaci dobrovolníků, blíží se víkend a nechceme dopadnout jako při řešení tornáda na jižní Moravě. Máme k tomu velký respekt. Na jedné straně si vážíme zájmu lidí, kteří nám chtějí pomáhat, na druhé straně je jasné, že pokud bychom to pustili zpod kontroly a neřídili to, což je zásadní, mohlo by to nakonec přinést víc škody než užitku,“ řekl Suchánek.

Je tedy potřeba být s někým předem ve spojení. „Chci všechny poprosit, ať veškerou pomoc řeší přes koordinátory a nedělají to nadivoko. Zlepšuje to situaci, pomoc je cílená a efektivnější,“ podotkl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík pocházející se ze zasaženého Šumperka.

Neregistrovaní lidé nebudou vpuštěni

Ačkoli kontakty jsou například ve facebookových skupinách a místní vybízejí k návštěvě, kde je zajištěné občerstvení a někdy i nocleh, hejtmanství vyzývá, aby se lidé hlásili buď u Arcidiecézní Charity Olomouc, Maltézské pomoci, Českého červeného kříže nebo Dobrovolnického centra Univerzity Palackého.

„Dobrovolník vyčká na potvrzení registrace. Bez toho nebude do oblasti vpuštěn,“ uvádí instrukce na krajském webu.

Přes ten se dosud registrovalo zhruba tisíc zájemců nabízejících převážně osobní pomoc. Ve čtvrtek už formulář umožňoval přispět jen pomocí materiální.

Někteří dobrovolníci upozorňují, že jim po registraci nepřišla odpověď. Podle koordinátorů však mají vyčkat, jelikož jejich pomoc bude potřeba i později.

„Kvůli chybějícím mostům a úsekům komunikací nelze přijmout všechny dobrovolníky a jejich počet musí být omezen. Když jejich pomoc nebude využita tento víkend, žádáme je o novou registraci po víkendu znovu. Práce je hodně. Bude potřeba každá pomocná ruka,“ ubezpečuje kraj.

V podobném duchu informovala i radnice České Vsi na Jesenicku: „Děkujeme všem dobrovolníkům, tento týden jsme zahlcení. Volejte prosím v příštím týdnu.“

Organizován bude i společný odvoz

Při organizované pomoci se mají dobrovolníci dostat jednoduše až na místo. „Spolupracujeme s Českým červeným křížem, všichni naši dobrovolníci jsou pojištění, také řešíme dopravu, zajišťujeme hromadný odvoz tak, aby do zasažených oblastí neproudila auta a nepůsobila tam zbytečně problémy,“ řekla koordinátorka Vladimíra Sedláčková z Dobrovolnického centra olomoucké Univerzity Palackého.

V tuto chvíli vypravili do terénu na dvě stovky dobrovolníků, celkem se jich přihlásilo na 900. „Na tento týden a víkend máme kapacitu naplněnou, takže v tuto chvíli zajišťujeme dobrovolníky na příští týden. Už se mohou registrovat,“ doplnila Sedláčková.

Koordinace probíhá na úrovni krajského krizového štábu a aktuálně o dobrovolníky projevily zájem Jeseník a Česká Ves. „Počítáme, že v těchto oblastech bude o víkendu působit stovka našich dobrovolníků každý den,“ nastínila Sedláčková.

Nejčastěji se podle ní zapojují do odklízecích a úklidových prací, část bude také ve spolupráci s odborníky pomáhat s mapováním škod a potřeb zasažených lidí.

Práci dobrovolníků ve městě Jeseník si chválí i místní. „Ta pomoc je tady znát, třeba náměstí vypadá dnes stokrát líp než včera, a to jenom díky těm, co přijeli pomáhat,“ těší místní manžele Buriškovy.