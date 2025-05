Vouchery po povodních opět přilákaly turisty, říká šéf sdružení cestovního ruchu

V jakém smyslu bylo o turisty nutné bojovat?

Jeseníkům a oblastem v podhůří moc nepomohly katastrofické zprávy, které ukazovaly, jak povodeň tato území zdevastovala. Přitom pořád většina oblasti nebyla povodní nijak poškozena, nebo jen málo. Jenže lidé reagující na tyto zprávy sem nechtěli jezdit. Naštěstí se podařilo tuto „image“ napravit.

Jak pomohly povodňové vouchery?

Nad očekávání. První etapa dotací na zvýhodněné pobyty byla vyhlášena na začátku roku a vouchery vyčerpali lidé na pobyt v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji během půldruhého dne. Vouchery nalákaly i turisty, kteří by jinak jeli jinam.

Kolik turisté využitím voucherů ušetřili?

Turisté mohli čerpat 300 korun na osobu a noc na dvou až sedmidenní pobyty. Čtyřčlenná rodina tudíž mohla ušetřit za týden téměř osm a půl tisíce. Na olomouckou stranu Jeseníků stát uvolnil na vouchery celkem deset milionů, na moravskoslezskou rovněž deset. Zájem byl ale opravdu enormní, takže tyto peníze od státu nemohly dostačovat.

V čem ještě vouchery pomohly?

Velmi dobře nám rozložily poptávku v čase. Překvapilo nás, že nejvíc nebyly využívány o zimních prázdninách, ale o Velikonocích, kdy jezdí do hor méně lidí. Výrazně naskočil i zájem o květnové pobyty. Zimní prázdniny byly z hlediska využití podpory až na třetím místě. Celkově bylo na obou stranách Jeseníků proplaceno téměř sedm tisíc voucherů, průměrná délka podpořeného pobytu dosahovala čtyř nocí.

Jste rád, že už bylo ohlášeno další kolo voucherů?

Určitě je dobré tuto pomoc zopakovat. V dubnu byla vyhlášena další vlna voucherů, která bude určena na období od 15. září do 15. prosince. Jde o takzvaně hluché období, kdy jinak jezdí do Jeseníků málo lidí. Další vlna voucherů je dobrá také proto, že v té první se na řadu lidí a ubytovatelů pro enormní zájem už nedostalo. A rovněž z toho důvodu, že si Jeseníky takovou pomoc určitě zaslouží. Když touto formou stát přispěje, je to velmi účelná pomoc, navíc velmi dobře využitelná.

Jak v zimě dopadly skibusy, které vozily návštěvníky do Jeseníků na lyže?

Letos to bylo nad očekávání. V sezoně jsme zaznamenali nejvíc pasažérů za pět let, celkem to bylo 1 200 lidí. Ukazuje se, že skibusy mají dobrou perspektivu a že je dobré tuto formu dopravy do hor dál rozvíjet.

A co nového Jeseníky chystají na letní sezonu?

Hodně důležitá bude obnova značení turistických tras a cyklostezek tam, kde je poničila povodeň. Dobré značení je jakýsi základní komfort pro návštěvníky, byť už mnoho z nich používá GPS. V horách taky ke dvanácti stávajícím přibude pět nových nabíjecích stanic pro elektrokola. A několik z již existujících se bude obnovovat, aby byly výkonnější a umožnily rychlejší nabíjení. Pod Králickým Sněžníkem zase vyroste zázemí pro karavanisty a v Lipové vzniká atraktivní naučná stezka Vrcholy Jeseníků.

Jeseníky před časem spustily monitoring počtu návštěvníků. Kam tento systém pokročí?

Chystáme rozšíření systému počítání návštěvníků online v čase o další místa, abychom měli co nejlepší odpověď na otázky, kam lidi směrovat, v jakých dnech a jakých časech. Pro organizaci turistiky v Jeseníkách je to nesmírně důležité.

Do Jeseníků jezdí podle posledních průzkumů nejvíc lidí z věkové skupiny nad čtyřicet let. Jak dostat do hor ve větším počtu i mladší ročníky?

Chystáme novou pětiletou kampaň, která na ně cílí. Bude přizpůsobena i pohledu cílů a využívat také trochu jiný jazyk s výrazivem pro mladší lidi. Uvidíme, jak zabere.

Hory jsou atraktivní i pro polské návštěvníky a naopak v přilehlé části Polska je zase hodně zajímavého pro naše turisty. Co se chystá v tomto směru?

Připravuje se česko-polský projekt, který je jakousi online hrou a bude probíhat na obou stranách hranice. Při návštěvě místa může turista získat body a za ty potom dostane hodnotný dárek. Myslím, že lidé se mají na co těšit.