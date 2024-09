Na Jesenicku se zřítily první domy. Město řeší také unikající plyn

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vím nyní stoprocentně o čtyřech domech, dva v Jeseníku, jeden v České Vsi a jeden snad v Kobylé nad Vidnávkou. Jeden z domů byl dvougenerační, je to velké neštěstí, tam budeme jednat o pomoci, obyvatelé jsou zatím u rodiny,“ řekla Blišťanová.

Objekty, které nevydržely pod náporem vody, zaznamenali i hasiči, a to v okolí toku Bělé. Prioritou je však podle nich nyní záchrana lidských životů. Hasiči dnes odpoledne uvedli, že zachraňují obyvatele v Rudě nad Moravou a v Hanušovicích, kde se utrhl břeh řeky, sesunul se a následně se voda vlila do města. Také podle hejtmana je v Hanušovicích momentálně nejhorší stav.

Domy jsou zbořené i v Mikulovicích. Voda vzala kusy břehu, s ním i stavby. Reportér hlásí z místa minimálně čtyři domy, které jsou z poloviny zbořené, jejich zdi nápor živlů nevydržely. V obci voda zbořila i kapličku a odnesla ji neznámo kam. Poničené a nepřístupné jsou také mosty přes řeku Bělou.

Podle dostupných informací se přímo ze zřícených domů nikdo nepohřešuje. Zatím se ale nedaří najít dva obyvatele z Kobylé nad Vidnavkou nedaleko Jeseníku.

Podél Bělé je situace horší než za povodní 1997, řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

„Škody budou největší tam, kde je nejdivočejší řeka, a to je v tuto chvíli Bělá, kde jsou popadané mosty. Stržené mosty budou i v údolí na Vidnávce. Na vlastní oči jsem viděl zničenou novou státní silnici z loňského roku v České Vsi. Takže Jeseník a poté dál - Písečná, Mikulovice, tam budou největší škody,“ řekl hejtman Suchánek.

„Nemáme tam žádné ztráty na životech, máme pohřešované, ale asi to s nimi nedopadne dobře,“ podotkl.

Jeseník zaměstnávají také problémy s únikem plynu. „Řešíme teď i plyn, protože uniká na několika místech, teď zrovna jsem odběhla z jednání. Volali mi také lidé, že jim spadl dům,“ popsala Deníku N starostka Blišťanová.

Aktuální informace o situaci je nyní těžké získat, v oblasti dochází k výpadkům mobilních sítí, takže i telefony starostů bývají nedostupné.

Statici varují před návratem do domů

Statici dnes varovali před neuváženým vstupem do vodou zasažených staveb. Všechny budovy by měl nejprve prohlédnout odborník. „V případě deformací, výskytu trhlin nebo zkřížených dveří a oken nechoďte dovnitř a přivolejte autorizovaného statika, který určí další opatření nebo uvolní dům k užívání,“ sdělil za ČKAIT Ladislav Bukovský.

„Odhaduji, že v nejbližších dnech po opadnutí vody budou zapotřebí desítky statiků a následně dalších autorizovaných odborníků,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek. „V postižených oblastech doporučujeme zkontaktovat naše oblastní kanceláře, které o našich odbornících v jednotlivých krajích mají nejlepší přehled,“ doplnil.

Jsme jako jedni z malá na kraji Jeseníku - situace je strašná a neporovnatelná s rokem 97 se shodují místní se kterými jsem mluvil.

Pomalu klesající voda teď odkrývá šíři zkázy.



Pomalu klesající voda teď odkrývá šíři zkázy. https://t.co/fDk0ySdAVF oblíbit odpovědět

Rabování zatím policie neřešila

Podle policejního prezidenta Martina Vondráška zatím hlídky nemusely řešit žádné rabování.

„Měli jsme to oznámeno v Jeseníku, naštěstí se nám to nepotvrdilo. Před podobným chováním chci všechny varovat. To pak má odraz v trestním zákoně a například u krádeže v době živelní katastrofy říká zákon jednoznačně, že to je kvalifikovaná skutková podstata ve 4. odstavci, sazba může být dva až osm let vězení,“ řekl policejní prezident.