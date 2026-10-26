Jesenickou koalici vytvoří PRO Jeseník s ANO, jednání pokračují

Jeseník povede koalice tvořená vítězným uskupením PRO Jeseník a hnutím ANO, v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu má dohromady 11 mandátů. Jednání o případné širší koalici pokračují, řekl dnes ČTK lídr vítězného uskupení Dušan Antálek. PRO Jeseník zároveň ukončilo vyjednávání s uskupením Jeseník srdcem, se kterým tvořilo koalici v minulém volebním období. PRO Jeseník získalo ve volbách sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. ANO má čtyři zastupitele.
"Po dosavadních povolebních jednáních jsme se rozhodli vytvořit základ budoucí koalice s hnutím ANO. Našich sedm zastupitelů a čtyři zastupitelé ANO společně představují většinu 11 z 21 zastupitelů. Jednání tím ale nekončí. Nyní povedeme další rozhovory o možné širší spolupráci a případném rozšíření koalice," uvedl lídr PRO Jeseník. Doplnil, že po ukončení jednání představí konečnou podobu koalice a personální obsazení vedení města.
Zástupci vítězného uskupení již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo jejich největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně.
Roli hrály i personální požadavky. "Jeseník srdcem požadoval tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic. S ANO jsme se dohodli na dvou místech v radě a jedné místostarostovské pozici pro jeho zástupce," uvedli zástupci PRO Jeseník na sociální síti. Dodali, že dohoda s ANO jim v tomto směru poskytuje větší prostor pro prosazování jejich programu. Mezi priority uskupení uvedlo obnovu Jeseníku po povodních, bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.
Podle lídryně hnutí ANO Venduly Sukupové rozhodla programová shoda. "Měli jsme největší programový průnik s PRO Jeseníkem, cesta tak byla nasnadě," řekla dnes ČTK Sukupová. Hnutí ANO se podílelo na vedení města v letech 2014 až 2018, poté bylo vždy v opozici. Zástupci Jeseníku srdcem uvedli, že o dohodu usilovali, požadavky PRO Jeseník však považovali za nepřiměřené volebnímu výsledku. "Jejich přijetí by nám neumožnilo odpovědně prosazovat volební program, se kterým jsme u vás uspěli," vzkázali voličům na sociální síti.
Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele. Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, dříve vedla dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová. Vedoucí pozici na kandidátce přepustila letos Martině Seidlerové. Důvodem bylo, že Blišťanová byla loni zvolena poslankyní. Sedm mandátů získalo sdružení i před čtyřmi lety.
Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.