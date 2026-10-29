Jeseník bude mít definitivně dvoučlennou koalici

Město Jeseník povede definitivně dvoučlenná koalice tvořená vítězným uskupením PRO Jeseník a hnutím ANO. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít těsnou většinu 11 mandátů. Na post starosty je navržen lídr PRO Jeseník Dušan Antálek, první místostarostkou bude Vendula Sukupová z hnutí ANO, řekl dnes ČTK Antálek. Ustavující zasedání zastupitelstva je v plánu 9. listopadu.
Koalici s hnutím ANO Antálek oznámil na začátku týdne s tím, že jednání o případné širší koalici pokračují. Dnes upřesnil, že bude pouze dvoučlenná.
"Druhým místostarostou by se měl stát Aleš Suchánek z PRO Jeseník. V sedmičlenné radě budeme mít PRO Jeseník pět míst, ANO dva," doplnil Antálek. Personální obsazení zbývajících čtyř míst v radě se podle něj stále ladí. Koaliční smlouva dosud podepsána nebyla.
Zástupci vítězného uskupení původně jednali také s Jeseník srdcem, se kterým dosud tvořili koalici na radnici. Již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně. Roli hrály i personální požadavky, zástupci Jeseník srdcem požadovali tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic, uvedli již dříve zástupci PRO Jeseník.
Podle nich dohoda s ANO, které se vrací do čela města po osmi letech, jim v tomto směru dává větší prostor pro prosazování programu. Mezi priority uskupení uvedlo obnovu Jeseníku po povodni ze září 2024 , bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.
Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. PRO Jeseník získalo sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele. Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, dříve vedla dosavadní starostka Zdeňka Blišťanová. Vedoucí pozici na kandidátce přepustila letos Martině Seidlerové. Důvodem bylo, že Blišťanová byla loni zvolena poslankyní. Sedm mandátů získalo sdružení i před čtyřmi lety.
Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.