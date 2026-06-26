Jeseník dokončuje rozsáhlou modernizaci smuteční obřadní síně za 11 mil.Kč

Jeseník dokončuje rozsáhlou opravu smuteční síně, která více než 30 let slouží veřejnosti. Do její rekonstrukce se město pustilo kvůli jejímu nevyhovujícímu technickému a provoznímu stavu, který již neodpovídal současným požadavkům. Opravy začaly na podzim, hotovy by měly být do konce měsíce, řekla ČTK mluvčí radnice Markéta Kaniová. Zahrnovaly opravu budovy, modernizaci technologií i zlepšení provozního zázemí. Náklady dosáhly 11 milionů korun, část pokryly evropské dotace. Smuteční síň procházela obměnou za omezeného provozu.
"Budova se potýkala se zatékáním přes střešní konstrukci, nevyhovujícím zázemím i vysokou vlhkostí. Modernizace proto byla nezbytná, aby smuteční síň mohla dál důstojně a spolehlivě sloužit veřejnosti," uvedl ředitel Technických služeb Jeseník Petr Nedbal.
Podle radního Tomáše Vlazla je smuteční obřadní síň místem, které má pro obyvatele města citlivý a významný charakter. "Bylo proto důležité myslet nejen na její současný stav, ale také na to, aby mohla dobře sloužit i v dalších letech. Rekonstrukce přinese úspornější technologie, nižší náklady na energie a zároveň prodlouží životnost budovy," doplnil za město radní.
Stavbaři vyměnili okna, zateplili objekt, opravili střešní plášť a instalovali moderní systémy vytápění a chlazení, které by měly přispět k úspornějšímu a ekologičtějšímu provozu. Součástí byly také úpravy interiéru, zlepšení akustiky, nové vybavení a zajištění plně bezbariérového přístupu.
Podle mluvčí radnice nebyla smuteční síň po dobu rekonstrukce zcela uzavřena. "Od konce března do konce dubna došlo pouze k omezení jejího provozu. Pohřby se zde konaly jen v určité dny a po domluvě s pozůstalými. Náhradní prostory byly například v jesenické kapli," doplnila.
Rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na svém městském hřbitově nedávno zahájila v Olomouckém kraji také přerovská radnice. Do její kompletní proměny investovalo město téměř 72 milionů korun. Práce začaly na konci roku 2024. Město kvůli uzavření smuteční síně zvolilo dvě provizorní místa pro poslední rozloučení. Církevní pohřby byly v kostele svatého Michaela, civilní v kulturním a společenském centru Klubu Teplo. Rekonstrukci smuteční síně město loni zařadilo mezi hlavní investice.