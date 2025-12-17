Srnka uvázla na rybníku, z tenkého ledu ji zachránil hasič na paddleboardu

Kvůli riziku prolomení ledu hasiči při zásahu využili záchranářský paddleboard.
„Ten umožňuje lepší rozložení váhy zachránce a bezpečný pohyb po neúnosném ledě. Díky tomu se podařilo srnu dostat na okraj břehu bez zranění,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.
Zvíře podle něj po krátké kontrole vypustili zpět do volné přírody a samo odešlo do nedalekého lesa.
„Rescue paddleboardy, určené právě pro tyto rizikové zásahy na vodních plochách, jsou nyní k dispozici na každé stanici v Olomouckém kraji a výrazně zvyšují bezpečnost jak zachránců, tak samotných zachraňujících,“ doplnil Běhal.