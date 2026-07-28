Jeseník nabízí mladým čtyři startovací byty, využít je mohou až na čtyři roky

Město Jeseník nabízí mladým lidem čtyři startovací byty v Tylově ulici, určené jsou zájemcům od 18 do 35 let, kteří splní podmínky. Nájemné činí 113 Kč za metr čtvereční měsíčně, podle velikosti bytu je to od 6215 do 6554 korun, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Markéta Kaniová. Startovací bydlení je časově omezené, celková doba nájmu nesmí přesáhnout čtyři roky.
"Víme, že začátek samostatného života není pro mladé jednoduchý. Bydlení je dnes jednou z největších překážek, a proto chceme nabídnout konkrétní pomoc těm, kteří v Jeseníku žijí, pracují nebo tu chtějí zůstat," uvedla Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem), starostka města, které má přes 10.000 obyvatel.
K pronájmu jsou určeny čtyři zrekonstruované byty v městském domě v Tylově ulici. Jde o dva byty o dispozici 3+1 a dva byty o dispozici 2+1. Jejich velikost je přibližně od 55 do 58 metrů čtverečních.
O startovací byt mohou podle městských pravidel požádat zájemci ve věku od 18 do 35 let včetně. "Stejnou horní věkovou hranici musí splňovat také všechny osoby, které s nimi budou v bytě žít ve společné domácnosti. Žadatel musí být ekonomicky aktivní. Jeho průměrný měsíční příjem musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy a zároveň nesmí překročit 1,5násobek průměrné mzdy," popsala mluvčí radnice.
Podmínkou je také to, že zájemce nevlastní ani nespoluvlastní byt, rodinný dům nebo jinou nemovitost vhodnou k bydlení. Takovou nemovitost nesmí ani užívat, například na základě nájmu nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni.
Zároveň nesmí mít vůči městu Jeseník dluh po lhůtě splatnosti a nesmí být v exekuci ani insolvenci. "Pravidla jsou nastavena tak, aby se startovací byty dostaly k mladým lidem, kteří je skutečně potřebují. Cílem není dlouhodobé městské bydlení, ale pomoc v období, kdy si mladí lidé vytvářejí zázemí a hledají stabilitu," doplnil radní Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem).
Projekt startovacích bytů vychází ze Strategického plánu rozvoje města Jeseník 2025 až 2031 a jeho akčního plánu. Navazuje také na koncepci rodinné politiky a strategický cíl vytvářet podmínky pro kvalitní a dostupné bydlení, dodala mluvčí.