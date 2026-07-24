Jeseník otevřel v Katovně interaktivní expozici s názvem Objev Jesenicko

Město Jeseník dokončilo v budově Katovny v Palackého ulici interaktivní expozici Objev Jesenicko. Stálá výstava využívá multimediální prvky a interaktivní instalace k představení přírody, historie a zajímavostí jesenického regionu. Její vytvoření stálo 7,38 milionu korun, řekla ČTK mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová. Expozice určená místním obyvatelům i turistům navazuje na dosavadní využití barokní budovy jako informačního centra.
Nová expozice v Katovně se připravovala přibližně od roku 2021, kdy začaly práce na projektové dokumentaci. "V roce 2022 už byla její podoba rozpracována a město počítalo s podáním žádosti o dotaci. Samotná realizace probíhala především v letech 2025 a 2026," uvedla mluvčí radnice. Během tohoto období sloužily části Katovny zejména pro krátkodobé výstavy a galerijní činnost. Kvůli modernizaci interiéru bylo informační centrum loni na podzim zhruba měsíc a půl zavřené.
Nová expozice propojuje historické prostory Katovny s moderními technologiemi. Součástí prohlídky je digitální průvodce v podobě kata, který návštěvníkům představuje historii budovy i působení katů na Jesenicku. Součástí expozice jsou i dva krátké filmy věnované legendě o katovi a historii objektu.
Hlavní část výstavy v přízemí tvoří multimediální a interaktivní panely zaměřené na přírodu Jesenicka. "Velkým lákadlem je také živé akvárium s rašeliníkem, které má vlastní osvětlení simulující přírodní podmínky," uvedla mluvčí radnice. První patro budovy nabízí šest přenosných interaktivních exponátů zaměřených na logické úlohy a představení přírodních zákonů. Pro návštěvníky jsou připraveny i společenské hry. Multifunkční prostor má sloužit také pro doprovodné vzdělávací a kulturní programy související s expozicí.
Jesenická Katovna je měšťanským domem vystavěným v barokně-rokokovém stylu opředeným legendou o tom, že zde žil jesenický kat. Historický dům je od roku 1963 kulturní památkou. Opraven byl v roce 2015, náklady vyšly na zhruba 15 milionů korun. Objekt je dlouhodobě sídlem turistického informačního centra.