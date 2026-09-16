Jeseník podpoří dotacemi budoucí zdravotníky i novou alergologickou ordinaci

Město Jeseník v příštím roce podpoří místní studenty, kteří se chystají na studium lékařské fakulty nebo vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou moci získat až 15.000 korun. Město na program vyčlení čtvrt milionu korun, sdělila ČTK mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová. Stejnou částku radnice vyčlenila také na vznik nové alergologické ordinace.
"Dostupnost zdravotní péče patří na Jesenicku dlouhodobě mezi citlivá témata. Její zajištění není primární kompetencí městské samosprávy a město nemůže rozhodnout o tom, kolik lékařů či dalších zdravotníků bude v regionu působit. V rámci svých možností se ale snažíme podporovat stávající ordinace, pomáhat se vznikem nových a zároveň hledat cesty, jak k práci ve zdravotnictví motivovat mladé lidi z Jeseníku," uvedla starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).
O finanční podporu budou moci požádat studenti posledních ročníků a absolventi gymnázií a středních zdravotnických škol, kteří mají trvalý pobyt v Jeseníku a v příslušném akademickém roce se hlásí na lékařskou fakultu nebo vysokou školu se zdravotnickým zaměřením.
Týká se to například zájemců o všeobecné či zubní lékařství, všeobecné ošetřovatelství, adiktologii a další příbuzné zdravotnické obory. "Dotace poslouží na částečnou nebo úplnou úhradu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Jeden žadatel může získat maximálně 15.000 korun, celkově je v programu připraveno 250.000 korun," uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Kristýna Michálková. Žádosti budou moci zájemci podávat od 15. listopadu do 11. ledna příštího roku.
Na začátku září radní také schválili finanční podporu spojenou se zajištěním alergologické ordinace, která v Jeseníku po odchodu lékařky čtyři roky chyběla. Město poskytne Jesenické poliklinice čtvrt milionu korun; dotace pomůže spolufinancovat kompletní rekonstrukci a modernizaci prostor pro novou ordinaci, doplnila mluvčí radnice. Loni město podpořilo podobným způsobem otevření nové kardiologické ambulance - poskytlo prostory a pomohlo s jejich úpravou i vybavením. V roce 2024 zase Jeseník rozdělil mezi 21 poskytovatelů zdravotních služeb téměř milion korun na vybavení ordinací.