Jeseník pokračuje v obnově po katastrofální povodni, potrvá ještě několik let

Dva roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova poškozené infrastruktury. Město se letos pustilo do 13 investičních akcí, další projekty připravuje na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají především ulic, chodníků, škol a mostů. Definitivní obnova potrvá ještě několik let. Záplavy postihly Jesenicko v polovině září 2024. Město dosud podalo žádosti o dotace na 107 projektů za 1,9 miliardy korun, řekla dnes ČTK starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).
Obnova bude podle zástupců města delší, než se původně očekávalo. "Na začátku jsme si mysleli, že to bude postupovat rychleji. Po dvou letech jsme postupně na tom, že se dostáváme do ulic a začínají se opravovat některé cesty. Některé projekty se však ještě stále připravují. Tenkrát jsme si říkali, že to potrvá šest let. Myslím si, že to bude trvat delší dobu. Důvodem je hlavně administrativa," uvedla starostka.
Bezprostředně po povodni se město soustředilo na obnovu základních funkcí, mnoho míst nechalo opravit pouze provizorně. Loňský rok byl ve znamení intenzivní přípravy na rozsáhlou obnovu města. Vznikaly projektové dokumentace, připravovaly se žádosti o dotace či majetkoprávní vztahy a zadávaly se veřejné zakázky.
Letos se tak rozjely konkrétní projekty - práce pokračují například v oblasti ulic Jaroslava Ježka, Denisova a Janáčkova, celkovou přestavbou prochází od srpna také Fučíkova ulice. Stavební ruch se soustředí i do nejvíce zasažených částí města, jde například o Mlýnskou ulici a lokalitu Gogolova-Tyršova-Školní včetně proluky u tržnice. "V září se přidá také obnova pěšího propojení od Ovčího mostu ke Smetanovým sadům, která bude pokračovat do roku 2027," doplnila mluvčí radnice Markéta Kaniová.
Příští rok má město v plánu rozsáhlou přestavbu poničené budovy základní školy v Nábřežní ulici. Připravují i práce v ulicích Žižkova, Dvořákova, Karla Čapka, U Bělidla, Svobodova či Habrová. "V období let 2027 až 2028 se předpokládá také obnova Nábřežní ulice, lokality V Oblouku, Dukelské ulice, zbývající části Denisovy a dalších míst, u nichž se podaří dokončit potřebnou projektovou a povolovací přípravu," uvedlo město na webu. V plánu je i postupná obnova lávek a mostů.
Peníze na obnovu po povodních získává město z programu Živel. Dosud podalo 32 žádostí na 107 investičních akcí v hodnotě 1,9 miliardy korun. Administrativa je však zdlouhavá. Podle starostky jsou některé projekty už vysoutěženy, město ale na peníze stále čeká. Příkladem je oprava Mlýnské ulice, kde již práce začaly. "Peníze na její opravu však nemáme, nemůžeme si však dovolit, aby tyto povodňové věci stály. Zastupitelé proto museli minulý čtvrtek na její předfinancování vyčlenit 29 milionů korun z rozpočtu města. Musíme věřit, že nám ty peníze co nejrychleji přijdou," doplnila starostka.
Extrémní povodeň před dvěma lety zasáhla v Olomouckém kraji především Jesenicko. Poškodila rozsáhlý pás kolem řeky Bělé od Bělé pod Pradědem přes Jeseník, Českou Ves, Mikulovice a Písečnou a mnoho obcí kolem toků Vidnávka a Staříč.