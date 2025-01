Škoda 450 milionů korun. Jeseník vyčíslil řádění loňské povodně

„Obnova města po povodních je složitý a časově i finančně náročný proces. Mnohá místa byla zatím opravena pouze provizorně, protože jsme museli zajistit, aby se třeba po cestách dalo jezdit,“ uvedla starostka města Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

„Než budeme moci zahájit opravy, musíme mít například zpracovanou projektovou dokumentaci, která musí splňovat řadu technických a legislativních požadavků. Tohle vše budeme chystat s cílem nejen navrátit město do původního stavu, ale zlepšit jej,“ dodala.

Povodně způsobily rozsáhlé škody na důležitých částech městské infrastruktury. Poškozeny byly cesty a chodníky na ulicích Gogolova, Nábřežní, Fučíkova, Slunná, Vodní, Tyršova, Lipovská, Janáčkova, Šumperská, Mlýnská, O. Březiny či Žižkova. Opravit se musí také veřejná prostranství, například náměstí Svobody nebo parkoviště za budovou Jesenky.

25. září 2024

Opravovat se budou lávky i městské byty

Investovat bude město také do nových lávek, poškozených městských bytů i centrálních kotelen. Řeší se také oprava základní školy. „Celkové náklady na opravy městského majetku aktuálně odhadujeme na 450 milionů korun a tato částka ještě může narůstat. Projektové dokumentace budou stát více než 12 milionů korun. Financování této rozsáhlé obnovy by nám měl částečně usnadnit dotační program ŽIVEL 1,“ doplnila starostka s tím, že žádosti o dotace může město podávat do konce roku 2025 a realizace projektů může trvat do roku 2029.

Součástí oprav je také obnova koryt a vodních toků po povodních, do této strategie se zapojili i starostové obcí Jesenicka, zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, Povodí Odry, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Lesů ČR a Správy CHKO Jeseníky.

Analytická část studie bude v březnu

Obnova zahrnuje podle zástupců jesenické radnice tři přístupy. V hustě zastavěných oblastech by mělo být koryto navráceno do původního stavu. V zastavěných úsecích s dostatečným prostorem budou zvažována nová vodohospodářská řešení. Ve volné přírodě se koryta ponechají přírodnímu vývoji. Analytická část studie by měla být hotova do konce března. Poté se plánují individuální jednání s jednotlivými obcemi.

V Jeseníku by měla být většina koryta vrácena do původního stavu. Podle Povodí Odry se již začalo s projekčními pracemi na opravách, uvedlo město na svých stránkách. Komplexní dokumentace by měla být hotova během letošního a příštího roku, od roku 2026 přijdou na řadu samotné práce, některé zásahy by však měly být podle správce toku zahájeny dříve, například v souvislosti s obnovou dopravní infrastruktury.