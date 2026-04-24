Jeseník zahájí v létě rozsáhlou obnovu ulic zničených povodněmi z roku 2024

Město Jeseník se během léta pustí do rozsáhlé obnovy lokalit zničených povodněmi na podzim 2024. Radnice naváže na dosavadní provizorní zásahy například v ulicích Gogolova či Mlýnská nebo na trase od Ovčího mostu ke Smetanovým sadům. Stavebním pracím předcházely několikaměsíční přípravy, většina projektů má příslib podpory z programu Živel 1, řekla na dotaz ČTK mluvčí radnice Markéta Kaniová.
"Stavební práce budou zahájeny především v lokalitách, kde byly projekty nejdříve připravené a kde bylo možné přistoupit k takzvané prosté obnově. Projektová příprava a povolovací procesy u dalších složitějších záměrů zároveň nadále pokračují," uvedl vedoucí odboru investic a majetku města Jeseník Jiří Uher.
Mezi první akce letošní stavební sezony patří obnova pěšího propojení od Ovčího mostu ke Smetanovým sadům. Projekt zahrnuje výstavbu chodníku, instalaci zábradlí a doplnění veřejného osvětlení mezi ulicí Husovou a parkem, zahájení prací se předpokládá v červnu. Město zároveň připravuje opravy v širším centru a vybírá zhotovitele pro lokality ulic Gogolova, Tyršova, Školní a proluku u tržnice.
Mezi významné letošní investice patří i rekonstrukce ulice Fučíkova, která byla vzhledem k poloze u řeky Staříč výrazně poškozena. Obnova bude koordinována s rekonstrukcí plynovodu a vodovodu v ulici Lipovská, protože Fučíkova má během první etapy prací sloužit jako objízdná trasa, doplnili zástupci radnice.
Kompletní oprava čeká letos i ulici Mlýnskou v záplavovém území na vjezdu do města, kterou řeka zdevastovala tak, že v některých úsecích komunikace prakticky přestala existovat a dosud byla opravena pouze provizorně. Opravy inženýrských sítí jsou zde hotové, město se však rozhodlo nečekat na finální úpravy koryta Povodím Odry a přistoupit k rekonstrukci. "S opravami se začne v červenci, samotná realizace potrvá zhruba tři měsíce. Součástí oprav bude kompletní výměna komunikace a také obnova veřejného osvětlení, nově zde přibude 11 lamp. Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 13 milionů korun," uvedla na síti starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).
Opravy v létě začnou také v ulicích Jaroslava Ježka, Denisova a Janáčkova. "Město zároveň v nejbližší době rozhodne, které další projekty ještě letos zvládne realizovat. Současně připravuje plán obnovy na rok 2027," doplnila mluvčí radnice.
Obnova po povodních zahrnuje podle města desítky projektů a náročnou koordinaci. Dosud město podalo 32 žádostí o dotace na více než sto záměrů, celkový objem plánovaných investic je zhruba 1,9 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů. Tempo obnovy podle zástupců města ovlivňují délka povolovacích procesů, příprava projektové dokumentace, kapacity projektantů a stavebních firem či nutnost koordinace s dalšími stavbami a správci sítí.
Podle Blišťanové se v praxi ukazuje problém přechodu z krizového režimu do běžného fungování. Standardní legislativní procesy podle ní mohou obnovu výrazně zpomalovat. "Čekat pět let na nový most není ideální. Ale čekat pět let na most, který ještě před týdnem stál a denně ho využívaly tisíce lidí, je z pohledu obyvatel nepochopitelné," dodala starostka.