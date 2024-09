Do Jeseníku jen s registrací, kraj zavřel i cestu přes Červenohorské sedlo

Do Jeseníku a jeho okolí se dostanou jen zaregistrovaní dobrovolníci, místní lidé, jejich příbuzní, hosté ubytovaní v tamních hotelech a penzionech, příslušníci integrovaného záchranného systému, vojáci, zaměstnanci jesenických firem či lidé podílející se na zajištění voleb.

Na přístupových silnicích jsou policejní kontroly. Za porušení nařízení hrozí pokuta. Opatření platí do odvolání.

Suchánek po katastrofálních záplavách vyhlásil v kraji stav nebezpečí. Návrh na omezení vstupu do Jeseníku a okolí vzešel od hasičů a policistů. Vydané nařízení se opírá o krizový zákon a je zdůvodněno tím, že případný příjezd tisíců neregistrovaných dobrovolníků by zablokoval přístupové cesty, což by omezilo průjezd záchranných složek.

Silnice na Jesenicku jsou navíc po povodních poničené, poškozeno bylo mnoho mostů a na řadě míst je průjezd automobilů rizikový. Nařízení má v oblasti omezit také povodňovou turistiku.

„Krizové řízení musí být koordinované. Proto jsme předem vyzvali ty, kteří chtějí na Jesenicku pomáhat, aby se registrovali. Děkuji všem, kteří tak učinili. Nekoordinovaný příval dobrovolníků by komplikoval nejen průběh odklízecích prací, ale nebezpečí by hrozilo i těm, kteří by do Jeseníku a okolí vyrazili na vlastní pěst. Řada silnic úplně chybí, další jsou podmáčené a hrozí jejich zborcení,“ sdělil Suchánek.

Dobrovolníky budou přepravovat mikrobusy

Pomoc registrovaných dobrovolníků budou organizovat Arcidiecézní charita Olomouc spolu s Maltézskou pomocí a Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého.

Policie od pátku do neděle uzavře frekventovanou silnici přes Červenohorské sedlo spojující Šumpersko s Jeseníkem, aby mohla řídit očekávaný příjezd dobrovolníků. Fungovat tam bude provizorní záchytné parkoviště. Do záplavami postižené oblasti budou dobrovolníky přepravovat mikrobusy, oznámil dnes na síti X ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Silnice na Jesenicku nyní využívají především záchranáři, kteří po nich dopravují humanitární pomoc a likvidují škody. V horském regionu působí více než 600 hasičů a vojáků, používají 240 kusů těžké techniky.

„Likvidační práce jsou velice náročné, usilovně pracujeme na obnově infrastruktury a území tak, aby se lidé mohli vrátit co nejdříve domů a aby vše fungovalo v co nejkratším možném čase. Přetížená doprava nám vše ale značně zdržuje, proto jsme přistoupili společně k tomuto opatření a žádáme veřejnost o jeho dodržování,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Kolářík.

