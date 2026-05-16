Jeseník zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení, označí 2400 sloupů

Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení při hlášení poruch nebo poškození, sdělila ČTK mluvčí radnice Markéta Kaniová. Projekt, jehož náklady jsou čtvrt milionu korun, chce město spustit do konce letošního roku. Téměř polovinu získá město z dotací Olomouckého kraje.
"Díky novému systému už nebude nutné složitě popisovat, kde se nefunkční světlo nebo poškozený sloup nachází. Obyvatelé i návštěvníci města budou moci jednoduše načíst QR kód, který bude propojen s digitálním pasportem veřejného osvětlení. V něm budou dostupné základní informace o konkrétním prvku a také možnost nahlášení závady," popsala mluvčí radnice na stránkách města.
Projekt s názvem Chytrá evidence sloupů veřejného osvětlení zahrnuje nákup a výrobu přibližně 2400 identifikačních štítků s QR kódy, jejich instalaci na stožáry veřejného osvětlení a zprovoznění systému digitální evidence v návaznosti na digitální pasport GIS města Jeseník a složky integrovaného záchranného systému.
Do veřejného osvětlení začala jesenická radnice investovat před třemi lety. Město postupně vyměnilo stovky starých sodíkových svítidel za úspornější LED osvětlení a instalovalo tzv. chytrého osvětlení v ulici V Aleji.