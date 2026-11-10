Prezidentka? Stačí mi oslovení Zdeňko, říká Blišťanová po konci v čele Jeseníku

Lenka Muzikantová
  16:52aktualizováno  16:52
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Poslankyně a nyní už bývalá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová

Poslankyně a nyní už bývalá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová | foto: archiv Z. Blišťanové

Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné...
55 fotografií
Její uskupení Jeseník srdcem (TOP 09 a nezávislí) získalo v komunálních volbách v Jeseníku stejně mandátů jako první Pro Jeseník a od vítězství ho dělilo pouhých 59 hlasů. Přesto povede město koalice Pro Jeseník a ANO, Jeseník srdcem odchází do opozice a Zdeňka Blišťanová po osmi letech ve vedení města skončila. Nyní se tak chce soustředit na práci poslankyně.

„Jestli to beru jako zradu? Spíš mě výsledek povolebního vyjednávání překvapil. A někdy vás překvapí i to, kdo si s kým sedne ke stolu,“ komentuje novou koalici Blišťanová, jež je poslankyní a vešla ve známost i jako jedna z nejviditelnějších „krizových“ starostek z měst a obcí zasažených na severu kraje povodněmi.

Mrzí vás, že po osmi letech končíte ve vedení města, které jste provedla i tím nejtěžším obdobím, čímž mám na mysli ničivé povodně v září 2024?
Samozřejmě mě mrzí, že se nepodařilo navázat na dosavadní spolupráci a využít zkušenosti, které jsme společně získali. Ale taková je demokracie. Voliči rozdají karty a politici se potom rozhodnou, jak s nimi naloží. Pro mě je důležité, aby Jeseník pokračoval v rozvoji, a především v obnově po povodních. K tomu chci přispívat i nadále.

Jeseník se z povodní vzpamatovává dodnes

Poslankyně a nyní už bývalá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z července 2026 oprava ulice Jaroslava Ježka).
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z července 2026 oprava ulice Jaroslava Ježka).
Povodeň v září 2024 Jesenicko zdevastovala, silně zasažený byl mimo jiné Jeseník. Opravy pokračují dodnes (na snímku z května 2026 provizorní oprava Žižkovy ulice).
55 fotografií

Obnova města po povodních je hlavní prioritou i nového vedení města. Vy jste byla přímo u toho, jak na záplavy vzpomínáte?
Je to pro mě velmi osobní téma a myslím, že některé vzpomínky ve mně zůstanou celý život. Povodeň v září 2024 nebyla jen katastrofa, která zničila silnice, mosty a domy. Zasáhla životy stovek lidí. Viděla jsem jejich strach, bezmoc, vyčerpání. Viděla jsem lidi, kteří během několika hodin přišli o všechno, co celý život budovali. A současně jsem viděla též obrovskou solidaritu. Hasiče, záchranáře, dobrovolníky, zaměstnance města, sousedy, kteří pomáhali sousedům. Lidi, kteří sami měli doma vodu, a přesto šli pomáhat druhým. Byly chvíle, kdy jsem i já byla opravdu na hranici svých sil.

Co bylo nejtěžší?
Asi to, že po opadnutí vody katastrofa neskončila. Začala dlouhá, vyčerpávající obnova. Projekty, povolení, veřejné zakázky, kontroly, žádosti o dotace. A především neustálý boj o peníze, bez nichž nemůžeme pokračovat. Povodeň jsme si nevybrali, ale odpovědnost za obnovu jsme přijali. A já pořád věřím, že v tom stát nesmí naše město nechat samotné. Nejhorší bylo stát před člověkem, jenž přišel o domov, a vědět, že mu nemůžete slíbit, že za týden či za měsíc bude všechno v pořádku. Protože nebude. Byly to situace, kdy ani při největší snaze nedokážete pomoci tak rychle, jak byste chtěla. To pro mě bylo nesmírně těžké.

15. října 2024

Povodně 2024

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Udělala byste dnes něco jinak?
Určitě. Kdo tvrdí, že v takové mimořádné situaci udělal všechno dokonale, si asi nepřipouští realitu. S dnešními zkušenostmi bych některé věci organizovala jinak, více bych myslela i na dlouhodobé vyčerpání lidí, kteří krizovou situaci zvládali. Ale jedno bych nezměnila. Byla bych znovu mezi lidmi. Protože starosta nemůže v takové chvíli řídit město jen od pracovního stolu.

Je něco, co vás povodeň naučila?
Ano, že člověk nemusí být vždycky silný. Jen někdy nemá čas dát najevo, jak moc ho to všechno zasáhlo.

Zdeňka Blišťanová

  • Téměř dvě desetiletí působila jako učitelka na Základní škole v České Vsi, kterou následně šest let vedla jako ředitelka.
  • Od roku 2018 byla starostkou Jeseníku a stojí také v čele Společenství obcí Jesenicka.
  • V říjnu 2025 byla za TOP 09 v rámci koalice SPOLU zvolena poslankyní. V parlamentu se zaměřuje především na sociální politiku, veřejnou správu a regionální rozvoj, jako místopředsedkyně podvýboru se věnuje také problematice hospodářsky a sociálně ohrožených území a též snižování rozdílů mezi regiony.

Vybavuji si příběh partnerů Eliášových, kteří kvůli povodni jako jedni z mnoha přišli o dům. Sice si pak koupili mobilní příbytek, ale neměli ho kde postavit. Jak se to vše vyvíjí dál?
S paní Eliášovou a jejím druhem jsem stále v kontaktu. Je to žena, kterou život nešetřil, a povodeň pro ni byla další obrovskou ranou. Přišli o dům a milovanou zahrádku, o prostředí, v němž byli zvyklí žít. Museli se naučit žít úplně jinak. Městu se podařilo pomoci se získáním pozemku a teď je čeká zdlouhavá cesta ke stavebnímu povolení. Ale už mám pozvání na kolaudaci jejich nového domova a moc se na to těším.

Bude vám starostování chybět?
Určitě ano. Sama si tu změnu teprve postupně připouštím a vstřebávám. Osm let jsem žila každodenními starostmi i radostmi našeho města, telefonáty, zprávami, často i esemeskami pozdě večer. Bylo to náročné, ale stalo se to přirozenou součástí mého života. Teď se budu muset naučit, že to nebude na mně. A myslím, že právě to pro mě bude asi nejtěžší. (úsměv)

Co byste popřála novému starostovi Dušanu Antálkovi z Pro Jeseník?
Nastupuje v mimořádně náročném období obnovy po povodních a čeká ho spousta práce. Přeji mu, aby se mu dařilo, neboť jeho úspěch bude především úspěchem Jeseníku. Pro mě je teď podstatné, aby změna ve vedení města neznamenala ztrátu času, který při obnově opravdu nemáme. A podle toho budu také práci nového vedení posuzovat.

Jeseník povedou nezávislí a ANO. Starostou bude Antálek, Blišťanová jde do opozice

Budete se teď tedy naplno soustředit na roli poslankyně?
Ano. Tu práci nechci dělat napůl, stejně jako jsem nikdy nedělala napůl práci starostky. Pro mě by dlouhodobě obojí najednou nešlo dělat tak, jak bych chtěla. Tento rok byl náročný a za zvládnutí všeho vděčím také kvalitnímu personálnímu obsazení našeho městského úřadu. Těch osm let ve vedení města není jen práce. Je to kus života. Jsou to lidé, s nimiž jsem každý den řešila problémy, radovala se z úspěchů, někdy se přela a někdy jsme společně zvládali situace, na které nás nikdo nemohl připravit. Nejtěžší je asi loučení s něčím, co se stalo součástí vašeho života. Ale odcházím s vědomím, že jsme za sebou nechali hodně práce. Něco se podařilo, něco ne a spousta věcí je rozpracovaných. Od Jeseníku neodcházím. Jen už nebudu sedět v kanceláři starostky. A to je velký rozdíl.

Jeseník je váš domov, jaký je?
Jeho největší síla jsou lidé. Vždycky jsem to věděla, ale po povodních jsem to poznala víc než kdy dřív. K tomu nádherná příroda, čistý vzduch, lázně a na velikost města opravdu bohatý kulturní a sportovní život. Slabinou je odlehlost. A ta není jen o kilometrech na mapě. Znamená delší cestu k lékaři, menší výběr práce a mladé lidi, kteří odsud odejdou studovat a už se nevrátí.

Jesenicko je dva roky po povodni dál zranitelné, někde ještě víc než tehdy

Takže co město potřebuje nejvíc?
Dostupné bydlení, lékaře a dobrou práci, kvalitní školy. Zkrátka důvody, proč tu zůstat nebo se sem vrátit. A samozřejmě dokončit obnovu po povodních tak, aby město bylo bezpečnější než předtím. Hory nám nikdo nevezme. Ale aby tu lidé chtěli žít i za dvacet let, potřebují víc než krásný výhled.

Zaznamenala jsem zajímavý komentář, že už jste byla učitelka, ředitelka, místostarostka, starostka, krajská zastupitelka a poslankyně, takže se nabízí možnost, že vám lidé brzy budou moci říkat paní prezidentko, třeba v roce 2033. Co na to říkáte?
Tak to jste mě opravdu pobavila... (smích) Já vskutku začínala jako učitelka, potom jsem byla ředitelkou školy, místostarostkou, starostkou a dnes jsem poslankyní. Všechny ty funkce mají jedno společné: vždycky jsem v nich pracovala s lidmi a pro lidi. A to mě na té práci baví nejvíc. Nikdy jsem si svou životní cestu neplánovala podle toho, jakou další funkci bych chtěla získat. Většinou přede mnou stál nějaký úkol a já se ho snažila zvládnout co nejlépe.

A pokud jde o prezidentský úřad?
Myslím, že máme v této zemi dost důležitých problémů, které je potřeba řešit už dnes, a ne v roce 2033. Navíc po osmi letech na jesenické radnici dobře vím, že ani starostka nemá žádnou kouzelnou hůlku. A obávám se, že prezident ji také nedostává. (smích) Ale děkuji za důvěru. Zatím mi úplně stačí, když mi lidé v Jeseníku dál budou říkat prostě Zdeňko nebo Zdeni. To mám totiž ze všeho nejraději.

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