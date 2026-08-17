Fotografii zveřejnila v sobotu odpoledne na svém facebookovém profilu Společnost přátel Jeseníků.
„Dva arogantní hlupáci parkují v CHKO Jeseníky přímo v toku říčky Střední Opavy. Řešeno s Policií ČR. Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje v naší přírodě a takové prasárny a každé vážné ničení přírody dokumentujte a oznamte na policii nebo na příslušný orgán ochrany přírody,“ vyzvali ochránci.
Policie uvedla, že se událostí začala zabývat až dnes na základě dotazů médií. „Policisté z obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem nepřijali v souvislosti s uvedeným vjetím vozidla do koryta řeky žádné oznámení. Přestupci hrozí v příkazním řízení sankce ve výši do dvou tisíc korun,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.
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Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) sdělili, že podobné situace obvykle řeší jako přestupek s předvoláním majitele vozu pro podání vysvětlení a udělením blokové pokuty. V tomto případě to ale není možné.
„Ze zveřejněné fotografie není patrná registrační značka vozidla, případ tedy nemůžeme zpětně řešit,“ nastínila pro server Novinky.cz Lucie Záhorová z oddělení komunikace AOPK. Podotkla nicméně, že řidič se mohl přestupku dopustit i nevědomky.
„Koryto potoka bylo před dvěma lety přemodelováno povodní. Nyní při nižším průtoku vody je dno obnažené a může připomínat brod,“ poukázala.