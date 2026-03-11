Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

Lenka Muzikantová
  5:02aktualizováno  5:02
Unikátní záběry silně ohroženého jeřábka lesního, který patří k nejtajemnějším lesním ptákům, se podařilo nedávno pořídit v srdci Jeseníků. Nafilmovala je kamera Ondřeje Bačíka, předsedy Společnosti přátel Jeseníků. Video plaché horské divoké slepice je podle něj o to cennější, že v březnu probíhá jeřábčí tok a kohoutci tančí svatební tance.

„Bylo opravdu náročné jeřábka nafilmovat. Tento silně ohrožený druh je poslední z trojice lesních kurů, která v Jeseníkách žije – tetřívek i tetřev už byli v uplynulých letech člověkem vyhubeni. Je velice plachý, nenápadný a žije skrytě jako lesní duch,“ vysvětluje Bačík.

Pták potřebuje k životu ideálně pestré lesy s dostatkem pupenů, květů, borůvek a brusinek a také hmyzu. Jejich přítomnost jde nejlépe zjistit v zimě na sněhu podle kuřecích stop často doplněných o takzvaný rohlíčkový trus.

Na záběrech je zachycen jeřábek lesní při hledání potravy. „Jeden natočený jeřábek je na sto procent kohoutek, je to patrné podle černé skvrny na hrdle lemované bílým pruhem. Samička bývá oproti kohoutkovi také drobnější,“ popisuje Bačík.

Kamera zachytila v Jeseníkách vzácného a ohroženého jeřábka lesního.
Zachytit jeřábka lesního je velká vzácnost.
Spatřit jeřábka lesního je prakticky nemožné, k jejich monitoringu se proto používá sledování pobytových znaků, jako jsou stopy nebo trus.
Spatřit jeřábka lesního je prakticky nemožné, k jejich monitoringu se proto používá sledování pobytových znaků, jako jsou stopy nebo trus.
6 fotografií

Místo, kde zvíře nafilmoval, úzkostlivě tají kvůli jeho ochraně. „Záběry beru jako odměnu od jesenické divočiny za to, co pro ni celý život dělám. Snažím se ji chránit a věnoval jsem jí tisíce hodin času. V případě jeřábka jsem vytipoval lokality mimo jiné podle pobytových znaků a tam jsem umístil kamery,“ předestřel.

„Sice to trvalo dlouho, ale konečně se vzácné záběry povedly. Filmuji divoká zvířata, abych pak lidem mohl ukázat, jaké vzácné druhy na horách žijí a mají tam svůj domov, zatímco my tam chodíme jen na návštěvu a podle toho bychom se měli chovat,“ zdůrazňuje předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Podle ochránců přírody nyní probíhá doba námluv, kdy jsou jeřábci v toku a jsou velmi aktivní. Slepička posléze v ukrytém hnízdě snáší zhruba deset vajíček, z nichž se koncem dubna nebo v květnu líhnou kuřata. I proto je důležité je nyní nechat v klidu, časté vyrušování by totiž mohlo zmařit letošní hnízdění.

Sníh roztál a s ním i stopy

Na jeřábka lesního se nyní zaměřili i ochranáři, kteří společně s ornitology provádí v letošním roce sčítání tohoto druhu v chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

„Dvacítka mapovatelů musí podle předepsané metodiky projít více než 480 kilometrů předem vytipovaných tras, přičemž každou musí mapovatel projít dvakrát během zimního období,“ přibližuje zoolog ze správy CHKO Daniel Křenek.

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Kromě ornitologů se sčítáním pomáhají také členové místní skupiny Šelmy z Hnutí Duha a strážci přírody, díky čemuž se podařilo pokrýt celé území chráněné krajinné oblasti.

„Jeřábek je velmi náročný na sčítání, protože žije skrytým způsobem života a zahlédnout jej je spíše náhoda. Proto jsme odkázáni na hledání pobytových znaků v podobě trusu nebo stop na sněhové pokrývce. Jelikož nám ale sníh z většiny hor už na začátku března zmizel, nemáme ještě sčítání dokončeno. Doufáme, že ještě trochu nasněží,“ věří Křenek.

Už tak však mají ochranáři za tuto zimu na tři desítky záznamů o výskytu jeřábka a očekávají, že do konce sezony ještě přibudou další.

V přírodě je teď nutná zvýšená ohleduplnost

Cílem sčítání je zjistit, jak se populace jeřábka v Jeseníkách vyvíjí, ve kterých lokalitách se vyskytuje a na základě získaných informací navrhnout opatření na jeho podporu.

„Protože už pomalu začíná jeřábčí tok, prosíme návštěvníky hor, aby se pohybovali po vyznačených cestách, chovali se tiše a nenechali psy volně pobíhat po lese, neboť jeřábek je citlivý na vyrušování,“ upozorňuje zoolog.

V Litovelském Pomoraví našli invazního raka, ohrožuje tuzemské druhy

Podle Bačíka mohou návštěvníci vzácné horské druhy spatřit i přímo u turistických tras nebo lesních stezek, také jeřábek u nich často hledá potravu. Je tudíž nutné dodržovat základní pravidla i na rušných magistrálách, kudy projdou stovky lidí denně.

„Řada druhů zvířat nerozlišuje turistické oblasti, ty jsou součástí jejich domova, takže vzácné druhy se mohou objevit i v blízkosti vyhlášených tras. Je potřeba se i tady chovat slušně a s respektem k přírodě a zejména psy je potřeba mít na vodítku a nenechat je volně pobíhat,“ varuje.

„Třeba nedávno jsem na stezce ze Skřítku na Ztracené kameny viděl lovit vzácného a silně ohroženého kulíška nejmenšího, jenž přímo přede mnou zaútočil na ptáka křivku. Je to velice zručný dravec a lov byl pro něj úspěšný,“ dodává předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pamatujete na Amerika hledá topmodelku? Dokument Netflixu otevírá debatu o reality shows

Hlavními hvězdami show Amerika hledá topmodelku byli model J. Alexander...

Nový dokument Netflixu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku znovu otevírá debatu o jedné z nejkontroverznějších reality show televizní historie. Ukazuje zákulisí slavné soutěže...

11. března 2026

V Č. Budějovicích je nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy

V ÄŚ. BudÄ›jovicĂ­ch je novĂ© vyhlĂ­dkovĂ© molo na soutoku MalĹˇe a Vltavy

V Českých Budějovicích mohou lidé využívat nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy. Jde o první projekt, kterým chce radnice změnit podobu lokality...

10. března 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

V Č. Budějovicích je nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy

V ÄŚ. BudÄ›jovicĂ­ch je novĂ© vyhlĂ­dkovĂ© molo na soutoku MalĹˇe a Vltavy

V Českých Budějovicích mohou lidé využívat nové vyhlídkové molo na soutoku Malše a Vltavy. Jde o první projekt, kterým chce radnice změnit podobu lokality...

10. března 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

Strakoničtí vojáci během cvičení získali řadu cenných poznatků, které využijí...

V Doupovských horách zemřel v pondělí jeden z příslušníků žatecké posádky. Případem se zabývá vojenská policie. Prvotní informace naznačují, že voják spáchal sebevraždu. V Doupovských horách mají...

10. března 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hledání obřích vajec, chození s Jidášem či foukání skla. Poradíme vám, co letos dělat na Velikonoce

Velikonoční program chystají také ve skanzenu v Kouřimi.

Velikonoční prodloužený víkend se blíží a spolu s ním také spousta tvořivých akcí. Přinášíme vám výběr pestrého programu, který pro návštěvníky chystají zámky, hrady či muzea ve Středočeském kraji. A...

10. března 2026

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

10. března 2026  15:02,  aktualizováno  18:34

Rekonstrukce podchodu v H. Králové začne 16. března jeho uzavřením na tři týdny

ilustrační snímek

Rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. v Hradci Králové začne 16. března. Stavbaři ji zahájí demolicemi, kvůli kterým bude podchod přibližně tři týdny...

10. března 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Žamberk prodá pozemky pro nový domov seniorů, investor nabídnul vyšší cenu

ilustrační snímek

Město Žamberk na Orlickoústecku připravuje prodej pozemků, na kterých investor postaví domov pro seniory. Přihlásil se jeden kupec, který má zkušenosti se...

10. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Liberecký kraj podpoří monitoring velkých šelem i projekty geoparků

ilustrační snímek

Monitoring velkých šelem nebo projekty geoparků Český ráj a Ralsko podpoří Liberecký kraj individuálními dotacemi. Mezi pět projektů rozdělí téměř 1,6 milionu...

10. března 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Plzeň spouští 17. března systém sdílených elektrokol, připravených má 300 strojů

PlzeĹ spouĹˇtĂ­ 17. bĹ™ezna systĂ©m sdĂ­lenĂ˝ch elektrokol, pĹ™ipravenĂ˝ch mĂˇ 300 strojĹŻ

Plzeň spustí 17. března službu sdílených elektrokol. Bude jich 300 a lidem mají nabídnout alternativu k jízdě autem. Tříletý projekt vyjde na 25 milionů korun,...

10. března 2026  16:19

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Plzeň spouští 17. března systém sdílených elektrokol, připravených má 300 strojů

PlzeĹ spouĹˇtĂ­ 17. bĹ™ezna systĂ©m sdĂ­lenĂ˝ch elektrokol, pĹ™ipravenĂ˝ch mĂˇ 300 strojĹŻ

Plzeň spustí 17. března službu sdílených elektrokol. Bude jich 300 a lidem mají nabídnout alternativu k jízdě autem. Tříletý projekt vyjde na 25 milionů korun,...

10. března 2026  16:19

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:22,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.