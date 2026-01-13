V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

Výstraha se týká lavinových katastrů, které leží mimo turistické cesty a je tam zákaz vstupu.
„V Jeseníkách v současné době leží v 1 300 metrech nad mořem od 50 do 70 centimetrů sněhu, na hřebenech se pohybuje sněhová pokrývka od 10 do 30 centimetrů, záleží na místě. Za poslední dny nám napadlo 25 centimetrů,“ shrnul pracovník jesenické horské služby Martin Chalupa.
„Kvůli tomu, že máme velké proudění severozápadního a severního směru, dochází k akumulaci sněhu na závětrných svazích,“ dodal.
Při testování stability pokrývky horští záchranáři zjistili, že v místech s navátým sněhem je značně nestabilní. Podle výstrahy je proto nutné se vyhnout žlebům a muldám, tedy právě místům s navátým sněhem.
Lavinové katastry jsou v Jeseníkách kolem Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku. Je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah. Například v Krkonoších, kde stále platí první stupeň lavinového nebezpečí, je jich šest desítek.
V Jeseníkách byl druhý stupeň lavinového nebezpečí naposledy vyhlášen téměř přesně před rokem, 11. ledna 2025. Ve vyšších polohách tehdy leželo zhruba 75 centimetrů sněhu, na hřebenech byla třiceticentimetrová vrstva. Třetí stupeň, jenž odborníci považují za nejzrádnější, naposledy horští záchranáři vyhlašovali v Jeseníkách v prosinci 2023.