V Jeseníkách jedou první sjezdovky. Jinde ještě dosněžují, vyhlídky jsou slibné

Rostislav Hányš
  4:52aktualizováno  4:52
Milovníci lyžování a snowboardingu už mají za sebou první jízdy nadcházející zimy v Jeseníkách. Areály Proskil Branná a Skiaréna Karlov sezonu zahájily v pátek, další středisko se přidalo o víkendu.
Lyžařskou sezonu 2025/2026 zahájili jako první v Jeseníkách opět ve skiareálu v Branné. (28. listopadu 2025)

V Branné se první lyžaři svezli na zbrusu novém bělostném manšestru v pátek v devět hodin ráno. Areál pravidelně patří k místům, kde se v rámci Česka lyžařská sezona zahajuje nejdříve. Loni zde lyžaři sjeli poprvé sjezdovku už o týden dříve.

V Karlově si počkali do pátečního večera, kdy sezonu v 18 hodin zahájila večerní lyžovačka. „Na sjezdovce u lanovky Karlovský expres leží na svazích několik desítek centimetrů přírodního a technického sněhu,“ sdělil mluvčí Skiarény Karlov Boris Keka.

Karlov si letos pospíšil, podle Keky rozjezd sezony v listopadu Skiaréna nepamatuje už řadu let. „V posledních letech to bylo vždycky až v prosinci,“ poznamenal.

O víkendu už byl běžný provoz, tedy jak denní, tak večerní lyžování. Všední dny začátkem prosince ale věnuje středisko dalšímu zasněžování a úpravě sněhu, takže zde bude pouze večerní lyžování. Plný zimní provoz spustí v Karlově v sobotu 6. prosince.

První listopadové lyžování od roku 2007

O uplynulém víkendu se rozjely lanovky také v Horském resortu Dolní Morava. „Díky příznivým teplotám a intenzivnímu technickému zasněžování v posledních dnech leží na otevřených sjezdovkách už nyní 60 až 100 centimetrů sněhu,“ uvedl na konci uplynulého týdne provozně-technický ředitel resortu Martin Gál.

Kde a za kolik si zalyžujete

Podle údajů Asociace horských středisek ČR většina areálů ceny skipasů nezvyšuje, v Jeseníkách tomu není jinak. Celodenní permanentka pro dospělé se při zakoupení na pokladně pohybuje od 600 korun do necelých 1 300. Areály ovšem motivují návštěvníky k nákupu online. Při elektronickém nákupu s předstihem mohou získat slevu v desítkách až stovkách korun.

Celodenní permanentka pro dospělé na pokladně (v závorce uvedeno zdražení):

  • Červen. sedlo 800 Kč (6 %)
  • Přemyslov 720 Kč (10 %)
  • Dolní Morava 1 290 Kč (0 %)
  • Karlov 808 Kč (1 %)
  • Kouty n. Desnou 950 Kč (0 %)
  • Miroslav 610 Kč (0 %)
  • Kraličák 880 Kč (0 %)
  • Kopřivná 990 Kč (0 %)
  • Branná 600 Kč (0 %)

„Kombinace počasí a moderního zasněžovacího systému nám umožnila připravit tratě do výborné podoby výrazně dříve, než je obvyklé,“ dodal.

„Naposledy mohli návštěvníci Dolní Moravy vyrazit na první lyžování v takto brzkém listopadovém termínu v roce 2007, a to ještě na místě původního lyžařského areálu,“ vzpomíná na doby úplných počátků lyžování v Dolní Moravě bývalý zaměstnanec střediska Oldřich Štos.

Také v Dolní Moravě nyní probíhá pauza na dosněžování a další úpravu sněhu, lyžování se v resortu rozjede naplno od pátku.

V sobotu se přidá mezi areály, které už zahájily sezonu, také Kraličák, jenž patří vedle Resortu Dolní Morava k nejmodernějším a nejrychleji se rozvíjejícím střediskům Jeseníků. Uplynulý víkend se zde ještě věnovali zasněžování a přípravě sjezdovek.

„O víkendu už otevřeme v plné parádě,“ těší se majitel střediska Dušan Juříček.

Na běžky jen kolem Pradědu

Další areály se budou postupně přidávat v prosinci. Například Ski Kopřivná zahájí sezonu 12. prosince. „Nechceme rozjezd uspěchat, ale připravit opravdu perfektní podmínky,“ sdělil obchodní ředitel Jan Ležatka.

Skiareál Kouty nad Desnou avizuje na svém webu zahájení sezony 20. prosince, o Vánocích plánuje otevřít středisko Miroslav v Lipové-lázních.

„Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí už řadu let směřujeme vše až k Vánocům. Pokud ale bude stálé počasí, tak určitě otevřeme už dříve. Letos cítím, že by zima na horách mohla být po letech znovu ladovská,“ řekl majitel Miloš Hladký.

Víkend si užili také běžkaři, byť upravených stop bylo v Jeseníkách zatím ještě málo.

„Aktuálně jsou upravené stopy kolem Pradědu, kde je nejvíc přírodního sněhu. Další stopy v Jeseníkách se budou upravovat, až to dovolí sněhové podmínky. Tam, kde probíhají lesnické práce, začneme s úpravou tras až po 15. prosinci, kdy Lesy ČR tyto práce ukončí,“ sdělil v pátek ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Rolbaři v zimě v Jeseníkách upravují kolem 380 kilometrů běžkařských stop. Záleží však na sněhových podmínkách. V nižších polohách se stopy v posledních letech kvůli nedostatku přírodního sněhu leckdy neupravují.

