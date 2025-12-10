Silvestr na chatách v srdci Jeseníků bez ohňostrojů. Ochranáři vydali zákaz

Autor: stk, , lem
  13:02
V chráněné krajinné oblasti Jeseníky je nově celoročně omezeno používání zábavní pyrotechniky v některých oblíbených turistických destinacích a jejich přilehlém okolí. Ochranáři takto mimo jiné reagují na obří ohňostroj, který rozduněl hory na konci loňského roku u jedné z chat v Národní přírodní rezervaci Praděd.
Národní přírodní rezervací Praděd duněl o silvestrovské půlnoci obří ohňostroj....

Národní přírodní rezervací Praděd duněl o silvestrovské půlnoci obří ohňostroj. Nyní se událostí zabývá správa CHKO Jeseníky. | foto: facebook.com/CHKOJeseniky

Národní přírodní rezervací Praděd duněl o silvestrovské půlnoci obří ohňostroj....
Národní přírodní rezervací Praděd duněl o silvestrovské půlnoci obří ohňostroj,...
Národní přírodní rezervací Praděd duněl o silvestrovské půlnoci obří ohňostroj...
Obří ohňostroj v národní přírodní rezervaci Praděd vyděsil i psa jednoho z...
6 fotografií

Omezení, které nyní vstoupilo v platnost, vydala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Zdůvodňuje ho mimo jiné snahou zamezit na vybraných místech rušení vzácných druhů ptáků, jako jsou například jeřábek lesní, datlík tříprstý, puštík bělavý či sýc rousný a kulíšek nejmenší.

„Vedle ochranářských a ekologických důvodů zákazu vnímáme i signály od různých zájmových skupin návštěvníků našich hor, kteří právě do těchto míst vyrážejí za stále vzácnějším klidem. Zákaz platí celoročně,“ uvedl za AOPK Petr Šaj.

Po regulaci začali volat ochránci přírody i část návštěvníků hor mimo jiné na základě loňského obřího ohňostroje odpáleného o silvestrovské půlnoci na Ovčárně pod Pradědem v srdci Jeseníků, na nějž upozornila redakce iDNES.cz. Rachejtle létaly z parkoviště hotelu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (Volareza), jenž spadá pod ministerstvo obrany.

Kanonáda u Pradědu. Ochránce pobouřil obří ohňostroj v přírodní rezervaci

Ředitelství Volarezy následně avizovalo, že žádný další ohňostroj nebude. „Byl poslední v historii Volarezy. Od letošního roku vydáváme pro naše objekty plošný zákaz,“ sdělil ředitel Libor Tejnil.

7. ledna 2025

Nové omezení se týká použití zábavní pyrotechniky kategorie F2 až F4 ve vybraných vrcholových lokalitách masivu Hrubého Jeseníku.

„Jde o významná rekreační místa, jako je kupříkladu okolí chaty Švýcárna, Hotelu Ovčárna, Chaty Jiřího na Šeráku nebo vrchol Pradědu, kde se lidé sdružují, zejména při oslavách Nového roku, a používání zábavní pyrotechniky je zde pravděpodobnější než jinde,“ přiblížil vedoucí Oddělení Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák.

Ty, kteří zákaz poruší, podle něj čeká přestupkové řízení, v němž podle okolností a v závislosti na tom, zda půjde o fyzickou, nebo právnickou osobu, hrozí pokuta ve výši řádově až desítek tisíc korun.

Vystresovaná zvířata mohou uhynout

Agentura podotkla, že používání zábavní pyrotechniky má řadu negativních dopadů. „Kromě vlivu na lidské zdraví nebo rizik bezpečnostních působí negativně i na životní prostředí. Toxické látky z ohňostrojů znečišťují ovzduší, půdu i vodu, hlasité exploze rušící volně žijící živočichy mohou vést až k jejich úhynu,“ podotkli ochránci přírody.

Nejvýznamnější negativní dopad ohňostrojů je podle nich na faunu a je umocněn právě v zimním období, kdy jsou ptáci i savci kvůli nedostatku potravy nuceni šetřit energii. Stresová reakce tudíž může mít daleko závažnější vliv na jejich přežití než v létě.

„Zvířata reagují na světelné i zvukové efekty panickým únikem, následným narážením do překážek a v důsledku zranění může dojít až k úhynu. V případě ptáků to zase může během hnízdění vést k opuštění snůšek či mláďat, což u málo početných nebo zvláště chráněných druhů ohrožuje místní populace,“ dodal Slezák.

Loňská patnáctiminutová pyrotechnická show sklidila velkou kritiku, navíc když se ukázalo, že za ni nelze nikoho potrestat, neboť nedošlo k porušení žádného zákona či předpisu. V regionu navíc nešlo před rokem o jedinou kontroverzi spojenou s novoročními oslavami. V Tršicích na Olomoucku zavinil podle majitelů hluk z ohňostrojů smrt dvou pávů, kteří byli ozdobou tamní hospody.

Rachejtle připravily o život pávy Viléma a Alžbětu, majitel je oplakal

Někteří provozovatelé horských chat a hotelů už dříve uvedli, že s případným omezením nesouhlasí, zaznívaly obavy z odlivu hostů. Pyrotechnická show vítala pravidelně příchod nového roku například na hotelu Ovčárna pod Pradědem, nově už to nebude možné.

„Naši hosté se na silvestrovský ohňostroj vždycky těšili, takže teď budou zklamaní. Vyhláška ale zakazuje používání pyrotechniky a my se tomu musíme podřídit. Nemyslím si však, že by to mělo nějak ohrozit návštěvnost. Lidé přijíždějí kvůli přírodě, ne kvůli ohňostroji,“ řekl zástupce ředitele hotelu Jaroslav Dluhý.

Někde od ohňostrojů sami upustili už dříve

Také odborníci na turistický ruch si nemyslí, že by zákaz ohňostrojů zájemce o návštěvu hor ve větší míře odradil.

„Určitě to není to, za čím lidé do Jeseníků jezdí. Už ze samotné podstaty a statusu CHKO je jasné, že pokud se do této oblasti člověk vypraví, měl by se chovat v souladu s přírodou a asi nebude přemýšlet nad ohňostroji,“ sdělil už dříve třeba Tomáš Rak ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Kde platí zákaz

  • Vrchol Pradědu (50.082872N, 17.230683E)
  • Hotel Ovčárna, Restaurace – Chata Sabinka, Horský hotel Figura (50.070579N, 17.240043E)
  • Turistická chata Švýcárna (50.101882N, 17.213863E)
  • Horská chata Barborka (50.076716N, 17.230725E)
  • Hotel Petrovy kameny (50.075784N, 17.225754E)
  • Chata Jiřího na Šeráku (50.187381N, 17.108319E)
  • vrchol Keprníku (50.170943N, 17.116465E)
  • Červenohorské sedlo (50.1249844N, 17.1524342E)

a v okruhu 500 metrů od uvedených bodů.
(zdroj: AOPK ČR)

Někde od novoročních vypouštění rachejtlí sami už dříve upustili, například na Červenohorském sedle nebo na Chatě Jiřího na Šeráku.

„Poslední tři roky už ohňostroj v areálu nepořádáme, vnímáme ho jako rušivý pro přírodu. Bohužel nejsme jediní ubytovatelé tady na Sedle a u okolních apartmánů se pyrotechnika ozývá. Chceme však ostatní vyzvat, aby se k nám v příští sezoně připojili,“ popsal v lednu vedoucí areálu na Sedle Martin Dubský.

„Do hor a chráněných oblastí tento druh zábavy nepatří. Hosty, kteří mají oslavy Nového roku spojené s petardami a alkoholem, to doufám neodradí, zkusíme pro ně vymyslet jinou zábavu, třeba laserovou show promítanou na zdi chaty,“ přidala se tehdy i provozovatelka chaty na Šeráku Veronika Mlejnková.

U chaty Švýcárna, ani u Hotelu Figura nedaleko vrcholu Pradědu se podle pracovníků recepcí silvestrovské ohňostroje neorganizovaly, takže obou zařízení se omezení nedotkne. Stejně jako Hotelu Praděd, který je přímo na vrcholu stejnojmenné hory v budově televizního vysílače, kvůli jehož ochraně nebylo použití pyrotechniky v okolí povolené už doposud.

Souhlasíte s celoročním zákazem pyrotechniky na exponovaných turistických místech v Jeseníkách?

celkem hlasů: 64

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.